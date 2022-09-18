18 сентября
﻿
Политика

Удар по «Почте Донбасса», алкоголь внесли в список параллельного импорта, а в Мюнхене открылся «Октоберфест». Что еще произошло 17 сентября

Что произошло 17 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 17 сентября

Минобороны РФ, брифинг 17 сентября

В районе населенного пункта Правдино противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28 механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты.

В результате высокоточных ударов потери 46 аэромобильной более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ), 92 механизированной и 81 бригад более 50 бойцов и свыше 10 единиц спецтехники.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58 и 93 мотопехотных бригад, 53 механизированной бригады уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Средствами ПВО сбиты восемь беспилотников.

Кроме того, уничтожены в воздухе 25 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин РСЗО, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц спецтехники.

  • В Мелитополе был совершен теракт, подорваны линии электропередач, сообщили в УВД по району. Проводится проверка — ТАСС.
  • Около пяти взрывов прогремело в Херсоне, предварительно, работает ПВО, передает РИА Новости.
  • В Херсоне ликвидирована диверсионная группа, остались лишь некоторые очаги сопротивления, они также нейтрализуются, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
  • Зафиксировано два артобстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от ЗАЭС, сообщает МО РФ.
  • МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС вновь подключена к украинской энергосети.
  • Украинские военные нанесли удар по зданию «Почты Донбасса» в Донецке — РИА Новости.

Экономика, что с ней происходит

  • Берлин не изменил позицию по «Северному потоку 2», сертификация которого была остановлена в феврале, заявили в правительстве ФРГ.
  • «Роснефть» прорабатывает меры, включая судебные, в связи с передачей ее немецких активов под контроль правительства ФРГ — «Интерфакс».
  • Появление дефицита зимнего дизеля в России, несмотря на стабильность топливного рынка допустил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша — РИА Новости.
  • ЦБ на один квартал продлевает запрет для банков раскрывать информацию о финансовой отчетности и отдельных ее элементах на общедоступных ресурсах. Сам регулятор еще квартал не будет раскрывать на своем официальном сайте отчетность банков. Эта мера действует с февраля.
  • Убрать в Системе быстрых платежей (СБП) лимит на переводы без комиссии для физлиц между своими счетами в разных банках предлагает Центробанку депутат Госдумы Ярослав Нилов.
  • Минпромторг все же решил предложить включить алкоголь в список продукции, ввозить которую можно по параллельному импорту.

Реакции политиков

  • Военный конфликт на Украине гораздо больше этой страны, под угрозу поставлен весь мировой порядок, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
  • Экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна «уступить» часть территории соседним странам.

«Говорю со всей ответственностью: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить свои территории <…> Это территории других государств», — заявил он.

  • Украинское посольство в Бухаресте назвало неприемлемыми и вопиющими слова экс-главы МИД Румынии о «неестественных границах» Украины. В дипмиссии сожалеют, что с таким заявлением выступил бывший министр «европейского и демократического государства».

Реакции: люди, сообщества

  • Концерт «Би-2» отменили в Риге — «Лента.ру». Напомним, 19 сентября въезжать в Латвию запретят тем россиянам, которые хотели бы посетить страну в роли туристов.
  • Максим Галкин после того, как Минюст признал его иноагентом, заявил, что не относит себя к таковым и денег от Украины за свои искренне сделанные заявления не получал, сообщает РБК.

Минюст внес артиста в реестр физлиц-иноагентов в пятницу, 16 сентября. В ведомстве мотивировали это решение тем, что Галкин получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности».

Комментируя решение ведомства телеведущий заявил: «Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу».

Информация, которую вы могли пропустить

  • В Мюнхене после 2 лет перерыва открылся «Октоберфест», теперь уже с возросшими ценами на продукты и пиво.
  • В Вене прошла акция протеста с требованием снизить цены и обеспечить дома теплом.
  • Столица Казахстана вновь переименована в Астану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции, которые, в частности, предусматривают переименование столицы.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 60,03₽
  • EUR 59,87₽

Прекрасного воскресенья! Вот что произошло 16 сентября: «Подрыв генпрокуратуры в Луганске, Центробанк снизил ключевую ставку, а Минюст включил Максима Галкина в список иноагентов».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость