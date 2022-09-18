Удар по «Почте Донбасса», алкоголь внесли в список параллельного импорта, а в Мюнхене открылся «Октоберфест». Что еще произошло 17 сентября

Главное за 17 сентября
Минобороны РФ, брифинг 17 сентября
В районе населенного пункта Правдино противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28 механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты.
В результате высокоточных ударов потери 46 аэромобильной более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники.
Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ), 92 механизированной и 81 бригад более 50 бойцов и свыше 10 единиц спецтехники.
Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58 и 93 мотопехотных бригад, 53 механизированной бригады уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.
Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Средствами ПВО сбиты восемь беспилотников.
Кроме того, уничтожены в воздухе 25 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин РСЗО, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц спецтехники.
- В Мелитополе был совершен теракт, подорваны линии электропередач, сообщили в УВД по району. Проводится проверка — ТАСС.
- Около пяти взрывов прогремело в Херсоне, предварительно, работает ПВО, передает РИА Новости.
- В Херсоне ликвидирована диверсионная группа, остались лишь некоторые очаги сопротивления, они также нейтрализуются, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
- Зафиксировано два артобстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от ЗАЭС, сообщает МО РФ.
- МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС вновь подключена к украинской энергосети.
- Украинские военные нанесли удар по зданию «Почты Донбасса» в Донецке — РИА Новости.
Экономика, что с ней происходит
- Берлин не изменил позицию по «Северному потоку 2», сертификация которого была остановлена в феврале, заявили в правительстве ФРГ.
- «Роснефть» прорабатывает меры, включая судебные, в связи с передачей ее немецких активов под контроль правительства ФРГ — «Интерфакс».
- Появление дефицита зимнего дизеля в России, несмотря на стабильность топливного рынка допустил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша — РИА Новости.
- ЦБ на один квартал продлевает запрет для банков раскрывать информацию о финансовой отчетности и отдельных ее элементах на общедоступных ресурсах. Сам регулятор еще квартал не будет раскрывать на своем официальном сайте отчетность банков. Эта мера действует с февраля.
- Убрать в Системе быстрых платежей (СБП) лимит на переводы без комиссии для физлиц между своими счетами в разных банках предлагает Центробанку депутат Госдумы Ярослав Нилов.
- Минпромторг все же решил предложить включить алкоголь в список продукции, ввозить которую можно по параллельному импорту.
Реакции политиков
- Военный конфликт на Украине гораздо больше этой страны, под угрозу поставлен весь мировой порядок, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
- Экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна «уступить» часть территории соседним странам.
«Говорю со всей ответственностью: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить свои территории <…> Это территории других государств», — заявил он.
- Украинское посольство в Бухаресте назвало неприемлемыми и вопиющими слова экс-главы МИД Румынии о «неестественных границах» Украины. В дипмиссии сожалеют, что с таким заявлением выступил бывший министр «европейского и демократического государства».
Реакции: люди, сообщества
- Концерт «Би-2» отменили в Риге — «Лента.ру». Напомним, 19 сентября въезжать в Латвию запретят тем россиянам, которые хотели бы посетить страну в роли туристов.
- Максим Галкин после того, как Минюст признал его иноагентом, заявил, что не относит себя к таковым и денег от Украины за свои искренне сделанные заявления не получал, сообщает РБК.
Минюст внес артиста в реестр физлиц-иноагентов в пятницу, 16 сентября. В ведомстве мотивировали это решение тем, что Галкин получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности».
Комментируя решение ведомства телеведущий заявил: «Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу».
Информация, которую вы могли пропустить
- В Мюнхене после 2 лет перерыва открылся «Октоберфест», теперь уже с возросшими ценами на продукты и пиво.
- В Вене прошла акция протеста с требованием снизить цены и обеспечить дома теплом.
- Столица Казахстана вновь переименована в Астану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции, которые, в частности, предусматривают переименование столицы.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 60,03₽
- EUR 59,87₽
Прекрасного воскресенья! Вот что произошло 16 сентября: «Подрыв генпрокуратуры в Луганске, Центробанк снизил ключевую ставку, а Минюст включил Максима Галкина в список иноагентов».