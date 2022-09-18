Удар по «Почте Донбасса», алкоголь внесли в список параллельного импорта, а в Мюнхене открылся «Октоберфест». Что еще произошло 17 сентября

Что произошло 17 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 17 сентября

Минобороны РФ , брифинг 17 сентября В районе населенного пункта Правдино противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28 механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты. В результате высокоточных ударов потери 46 аэромобильной более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники. Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ), 92 механизированной и 81 бригад более 50 бойцов и свыше 10 единиц спецтехники. Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58 и 93 мотопехотных бригад, 53 механизированной бригады уничтожено более 230 украинских военнослужащих, 10 танков и 23 боевые бронированные машины. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средствами ПВО сбиты восемь беспилотников. Кроме того, уничтожены в воздухе 25 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин РСЗО, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц спецтехники.

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Экономика , что с ней происходит

Берлин не изменил позицию по «Северному потоку 2» , сертификация которого была остановлена в феврале , заявили в правительстве ФРГ.

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СБП) лимит на для физлиц между своими счетами в разных банках предлагает Центробанку депутат Госдумы Ярослав Нилов. Минпромторг все же решил предложить включить алкоголь в список продукции , ввозить которую можно по параллельному импорту.

Реакции политиков

Военный конфликт на Украине гораздо больше этой страны , под угрозу поставлен весь мировой порядок , заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр .

под угрозу поставлен весь мировой порядок заявил глава Военного комитета НАТО . Экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил , что Украина должна «уступить» часть территории соседним странам.

«Говорю со всей ответственностью: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить свои территории <…> Это территории других государств», — заявил он.

Украинское посольство в Бухаресте назвало неприемлемыми и вопиющими слова экс-главы МИД Румынии о «неестественных границах» Украины. В дипмиссии сожалеют , что с таким заявлением выступил бывший министр «европейского и демократического государства».

Реакции: люди , сообщества

Концерт «Би-2» отменили в Риге — «Лента.ру». Напомним , 19 сентября въезжать в Латвию запретят тем россиянам , которые хотели бы посетить страну в роли туристов.

Максим Галкин после того , как Минюст признал его иноагентом , заявил , что не относит себя к таковым и денег от Украины за свои искренне сделанные заявления не получал , сообщает РБК.

Минюст внес артиста в реестр физлиц-иноагентов в пятницу, 16 сентября. В ведомстве мотивировали это решение тем, что Галкин получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности».

Комментируя решение ведомства телеведущий заявил: «Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу».

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В Мюнхене после 2 лет перерыва открылся «Октоберфест», теперь уже с возросшими ценами на продукты и пиво.

В Вене прошла акция протеста с требованием снизить цены и обеспечить дома теплом.

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Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

USD 60,03₽

EUR 59,87₽

Прекрасного воскресенья! Вот что произошло 16 сентября: «Подрыв генпрокуратуры в Луганске, Центробанк снизил ключевую ставку, а Минюст включил Максима Галкина в список иноагентов».