Подрыв генпрокуратуры в Луганске, Центробанк снизил ключевую ставку, а Минюст включил Максима Галкина в список иноагентов. Что еще произошло 16 сентября

Что произошло 16 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 16 сентября

Минобороны РФ , брифинг 16 сентября Высокоточными ударами поражены пункты дислокации 28 мотопехотной бригады. Уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг». Поражены пункты временной дислокации 66 механизированной бригады ВСУ, а также националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ) в городе Харьков. Высокоточным ударом поражены позиции 80 десантно-штурмовой бригады. В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В районе города Соледар унитожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников. Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин РСЗО, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц спецтехники.

Власти ЛНР сообщили о взрыве самодельного взрывного устройства в здании генпрокуратуры в Луганске . При взрыве погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

. При взрыве погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Вооруженные силы Украины нанесли удар по медицинскому колледжу в городе Береславе Херсонской области , сообщил Минздрав региона.

Херсонской области сообщил Минздрав региона. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по зданию военно -гражданской администрации Херсонской области. Как минимум один человек погиб , есть раненые , пишет ТАСС.

Херсонской области. Как минимум один человек погиб есть раненые пишет ТАСС. Ясиновский коксохимический завод в ДНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ , сообщил ТАСС со ссылкой на Первый республиканский телеканал.

со стороны ВСУ сообщил ТАСС со ссылкой на Первый республиканский телеканал. Одиночный взрыв прогремел в Мелитополе , сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите ШОС.

Центробанк на очередном заседании 16 сентября снизил ключевую ставку — с 8 до 7,5% годовых.

Арбитражный суд Москвы арестовал на 1 млрд рублей счета и имущество российского подразделения компании Google — ООО «Гугл» — в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ», сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Экономика , что с ней происходит

«Роснефть» готова обсудить новые параметры контракта Rosneft Deutschland с Германией при гарантиях оплаты сырья и защиты инвестиций , сообщили в компании.

готова обсудить новые параметры контракта Rosneft Deutschland с Германией при гарантиях оплаты сырья и защиты инвестиций сообщили в компании. Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объемов сырой российской нефти , от которой с декабря откажется Евросоюз , сообщает Bloomberg.

, от которой с декабря откажется Евросоюз сообщает Bloomberg. В ближайшее время должна заработать договоренность об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях , заявил Владимир Путин.

в Турцию в рублях заявил Владимир Путин. Правительство ФРГ ведет переговоры с Казахстаном о поставках нефти в НПЗ в Шведте через трубопровод «Дружба» , сообщает Reuters.

, сообщает Reuters. Компания «Северсталь» заявила , что из-за санкций не сможет провести выплаты по евробондам с погашением в 2024 году.

заявила что из-за санкций не сможет провести выплаты по евробондам с погашением в 2024 году. Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz сообщила , что не сможет осуществить выплаты по облигациям в сентябре и октябре из-за отсутствия лицензии регулятора Великобритании.

сообщила что не сможет осуществить выплаты по облигациям в сентябре и октябре из-за отсутствия лицензии регулятора Великобритании. Минтруд РФ предлагает в 2023 году установить максимальное пособие по безработице в размере 12 792 рубля , минимальное — 1,5 тыс. рублей .

минимальное — . Банк России продлевает ограничения на раскрытие информации банков до конца года — ТАСС.

до конца года — ТАСС. Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит 11−13% . Годовая инфляция в России в августе снизилась до 14,3% и , по оценкам на 9 сентября , уменьшилась до 14,1% - ЦБ.

. Годовая инфляция в России в августе снизилась до 14,3% и по оценкам на 9 сентября уменьшилась до 14,1% - ЦБ. Снижение инфляции ниже целевых 4% в 2023 году вероятно весной , заявила Эльвира Набиуллина .

в 2023 году вероятно весной заявила . Банк России будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке в 1% и ниже — ТАСС.

Минтранс разработал проект указа президента об ограничении въезда в РФ фур из ЕС с возможностью перецепки на границе , сообщает Минпромторг РФ.

с возможностью перецепки на границе сообщает Минпромторг РФ. Россия готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тыс. тонн удобрений , заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ШОС

, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ШОС Алкоголь может войти в перечень для параллельного импорта , свидетельствует проект Минпромторга РФ.

, свидетельствует проект Минпромторга РФ. Продажи линейки смартфонов iPhone 14 начались на российских маркетплейсах 16 сентября вечером , сообщили в пресс-службах «Яндекс Маркета» и Ozon.

Ритейлер H&M сфокусирован на распродаже оставшихся в России товарных остатков и не завозит новые коллекции. «Магазины открыты временно. В процессе подготовки к закрытию мы распродаем только оставшийся в России сток», — сообщили в пресс-службе. Газета «Известия» ранее сообщила со ссылкой на источник в руководстве ретейлера , что компания H&M , которая заявила об уходе из РФ и распродаже товара , начала поставлять в свои магазины в стране новую коллекцию.

Реакции политиков

Обвинения в адрес РФ за энергокризис в Европе — попытка переложить вину с больной головы на здоровую , заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

Запад намеревался продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского , заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В итоге вместо комфортной ситуации со «звенящей» изоляцией России, на которую рассчитывали наши недруги, им пришлось столкнуться с серьезной поддержкой нашей логики, изложенной в озвученном в ГА выступлении. Нам удалось перетянуть на свою сторону много крупных развивающихся государств, включая членов БРИКС. Если бы не пассивность африканских и иных развивающихся стран, попросту не успевших получить указания из столиц, исход или во всяком случае счет мог бы быть совсем иным», — заявил он.

Американская администрация обсуждает с конгрессом США возможные санкции против РФ вместо ее внесения в список спонсоров терроризма , сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Включение РФ в американский список стран — спонсоров терроризма обернулось бы для Запада вредными последствиями. Также администрация США работает на каждодневной основе над возможным обменом заключенными с РФ, но не разглашает детали, добавил Блинкен.

Реакции: люди , сообщества

Число заявлений от граждан РФ на получение визы в Финляндию сократилось вдвое . Финляндия не вводила никаких ограничений на получение виз российскими журналистами , сообщает посольство в Москве.

. Финляндия не вводила никаких ограничений на получение виз российскими журналистами сообщает посольство в Москве. Делегация Роскосмоса не примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Париже , так как большинству участников отказали в визе , сообщила госкорпорация.

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Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.

в список физлиц-иноагентов. Церемония отпевания главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина завершилась похоронами на Троекуровском кладбище.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

USD 60,03₽

EUR 59,87₽

Отличных выходных! Кстати, загляните, что произошло 15 сентября: «Взрывы в Мелитополе и обстрелы Валуйки, глава Еврокомиссии прибыла в Киев, а россияне массово заказывают новые, iPhone».