Подрыв генпрокуратуры в Луганске, Центробанк снизил ключевую ставку, а Минюст включил Максима Галкина в список иноагентов. Что еще произошло 16 сентября

Главное за 16 сентября
Минобороны РФ, брифинг 16 сентября
Высокоточными ударами поражены пункты дислокации 28 мотопехотной бригады.
Уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг».
Поражены пункты временной дислокации 66 механизированной бригады ВСУ, а также националистического формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ) в городе Харьков.
Высокоточным ударом поражены позиции 80 десантно-штурмовой бригады.
В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.
Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
В районе города Соледар унитожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников.
Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин РСЗО, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц спецтехники.
- Власти ЛНР сообщили о взрыве самодельного взрывного устройства в здании генпрокуратуры в Луганске. При взрыве погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
- Вооруженные силы Украины нанесли удар по медицинскому колледжу в городе Береславе Херсонской области, сообщил Минздрав региона.
- Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области. Как минимум один человек погиб, есть раненые, пишет ТАСС.
- Ясиновский коксохимический завод в ДНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил ТАСС со ссылкой на Первый республиканский телеканал.
- Одиночный взрыв прогремел в Мелитополе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- Президент России Владимир Путин принял участие в саммите ШОС.
- Центробанк на очередном заседании 16 сентября снизил ключевую ставку — с 8 до 7,5% годовых.
- Арбитражный суд Москвы арестовал на 1 млрд рублей счета и имущество российского подразделения компании Google — ООО «Гугл» — в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ», сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Экономика, что с ней происходит
- «Роснефть» готова обсудить новые параметры контракта Rosneft Deutschland с Германией при гарантиях оплаты сырья и защиты инвестиций, сообщили в компании.
- Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объемов сырой российской нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз, сообщает Bloomberg.
- В ближайшее время должна заработать договоренность об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях, заявил Владимир Путин.
- Правительство ФРГ ведет переговоры с Казахстаном о поставках нефти в НПЗ в Шведте через трубопровод «Дружба», сообщает Reuters.
- Компания «Северсталь» заявила, что из-за санкций не сможет провести выплаты по евробондам с погашением в 2024 году.
- Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz сообщила, что не сможет осуществить выплаты по облигациям в сентябре и октябре из-за отсутствия лицензии регулятора Великобритании.
- Минтруд РФ предлагает в 2023 году установить максимальное пособие по безработице в размере 12 792 рубля, минимальное — 1,5 тыс. рублей.
- Банк России продлевает ограничения на раскрытие информации банков до конца года — ТАСС.
- Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит 11−13%. Годовая инфляция в России в августе снизилась до 14,3% и, по оценкам на 9 сентября, уменьшилась до 14,1% - ЦБ.
- Снижение инфляции ниже целевых 4% в 2023 году вероятно весной, заявила Эльвира Набиуллина.
- Банк России будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке в 1% и ниже — ТАСС.
- Минтранс разработал проект указа президента об ограничении въезда в РФ фур из ЕС с возможностью перецепки на границе, сообщает Минпромторг РФ.
- Россия готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тыс. тонн удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ШОС
- Алкоголь может войти в перечень для параллельного импорта, свидетельствует проект Минпромторга РФ.
- Продажи линейки смартфонов iPhone 14 начались на российских маркетплейсах 16 сентября вечером, сообщили в пресс-службах «Яндекс Маркета» и Ozon.
- Ритейлер H&M сфокусирован на распродаже оставшихся в России товарных остатков и не завозит новые коллекции. «Магазины открыты временно. В процессе подготовки к закрытию мы распродаем только оставшийся в России сток», — сообщили в пресс-службе. Газета «Известия» ранее сообщила со ссылкой на источник в руководстве ретейлера, что компания H&M, которая заявила об уходе из РФ и распродаже товара, начала поставлять в свои магазины в стране новую коллекцию.
Реакции политиков
- Обвинения в адрес РФ за энергокризис в Европе — попытка переложить вину с больной головы на здоровую, заявил Владимир Путин, передает ТАСС.
- Запад намеревался продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«В итоге вместо комфортной ситуации со «звенящей» изоляцией России, на которую рассчитывали наши недруги, им пришлось столкнуться с серьезной поддержкой нашей логики, изложенной в озвученном в ГА выступлении. Нам удалось перетянуть на свою сторону много крупных развивающихся государств, включая членов БРИКС. Если бы не пассивность африканских и иных развивающихся стран, попросту не успевших получить указания из столиц, исход или во всяком случае счет мог бы быть совсем иным», — заявил он.
- Американская администрация обсуждает с конгрессом США возможные санкции против РФ вместо ее внесения в список спонсоров терроризма, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Включение РФ в американский список стран — спонсоров терроризма обернулось бы для Запада вредными последствиями. Также администрация США работает на каждодневной основе над возможным обменом заключенными с РФ, но не разглашает детали, добавил Блинкен.
Реакции: люди, сообщества
- Число заявлений от граждан РФ на получение визы в Финляндию сократилось вдвое. Финляндия не вводила никаких ограничений на получение виз российскими журналистами, сообщает посольство в Москве.
- Делегация Роскосмоса не примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Париже, так как большинству участников отказали в визе, сообщила госкорпорация.
Информация, которую вы могли пропустить
- Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.
- Церемония отпевания главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина завершилась похоронами на Троекуровском кладбище.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 60,03₽
- EUR 59,87₽
Отличных выходных! Кстати, загляните, что произошло 15 сентября: «Взрывы в Мелитополе и обстрелы Валуйки, глава Еврокомиссии прибыла в Киев, а россияне массово заказывают новые, iPhone».