Взрывы в Мелитополе и обстрелы Валуйки, глава Еврокомиссии прибыла в Киев, а россияне массово заказывают новые iPhone. Что еще произошло 15 сентября

Что произошло 15 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 15 сентября

Минобороны РФ , брифинг 15 сентября В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116 бригады территориальной обороны и отряда спецназначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники. В результате массированных огневых ударов потери 24 и 28 механизированных бригад ВСУ, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники. В районе населенного пункта Спорное в ходе безуспешных действий 10 горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 украинских беспилотников. Кроме того, в воздухе уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У», а также 30 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин РСЗО, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы спецтехники.

Серия взрывов была слышна в Мелитополе . Работала ПВО , сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

. Работала ПВО сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области , предварительно , один человек погиб , двое пострадали , сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

в Белгородской области предварительно один человек погиб двое пострадали сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев для переговоров об экономическом сближении и приеме в ЕС.

Экономика , что с ней происходит

Правительство Германии рассматривает возможность национализации энергетического концерна Uniper и еще двух крупных импортеров газа в целях предотвращения коллапса на энергетическом рынке страны , сообщило агентство Bloomberg.

и еще двух крупных импортеров газа в целях предотвращения коллапса на энергетическом рынке страны сообщило агентство Bloomberg. Россия готова нарастить поставки газа в Турцию , если страна будет увеличивать его потребление , сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

в Турцию если страна будет увеличивать его потребление сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «Сила Сибири — 2» может стать фактической заменой для России «Северного потока — 2», сообщил Александр Новак .

может стать фактической заменой для России «Северного потока — 2», сообщил . Газпром может построить на КС «Портовая» дополнительную технологическую линию мощностью до 2 млн тонн СПГ в год , сообщили в холдинге.

СПГ в год сообщили в холдинге. США с 15 октября запретят экспорт и реэкспорт в РФ услуг , связанных с квантовыми вычислениями , сообщили в Минфине.

запретят экспорт и реэкспорт в РФ услуг связанных с квантовыми вычислениями сообщили в Минфине. Совет директоров «АвтоВАЗ» утвердил создание двух новых моделей Lada, начало выпуска планируется в 2024—2025 годах , сообщили в Минпромторге.

Южнокорейская компания Samsung Electronics не принимала определенных решений о возвращении на российский рынок , сообщил интернет-портал Guru.

Число оплаченных предзаказов на представленные в сентябре Apple cмартфоны новой линейки iPhone 14 в России превышают показатели 2021 года в 2,5 раза , сообщили в пресс-службе МТС. Высокий спрос также отметили и другие ритейлеры.

cмартфоны новой линейки в России превышают показатели 2021 года в 2,5 раза сообщили в пресс-службе МТС. Высокий спрос также отметили и другие ритейлеры. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительно более 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы.

Реакции политиков

Рамзан Кадыров призвал власти США включить в санкционный список всех своих детей , младшим из которых по пять лет.

«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе, но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну по пять лет, их тоже внесите в свои списки», — написал глава Чеченской Республики в своем Telegram-канале.

Россия из-за санкций не может произвести выплаты во Всемирную продовольственную программу ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию ( ЮНИДО), заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул , что «западные санкции подрывают глобальную продбезопасность».

Решение британских властей не приглашать российскую сторону на церемонию похорон Елизаветы II глубоко безнравственно , сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили , что Россия выражает глубокие соболезнования британскому народу в связи со смертью королевы , несмотря на действия Лондона.

России и Украине нужно время для «осознания необходимости прекращения огня и обеспечения мира», — заявил генсек ООН Антониу Гуттериш .

. США считают , что сейчас не время для Китая вести дела с Россией , как будто «ничего не происходит», сообщили в Белом доме.

Там отметили, что США не видели, чтобы Китай «нарушал санкции» или предоставлял помощь РФ на фоне конфликта на Украине.

Принятая МАГАТЭ в отношении РФ резолюция не учитывает систематические обстрелы ЗАЭС украинской стороной , сообщило постпредство России.

Ряд стран, включая Китай, не поддержали антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС, также отметило постпредство, пишет ТАСС.

Напомним, совет управляющих МАГАТЭ 26 голосами принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС, сообщило агентство Reuters.

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США снизили порог цены на предметы роскоши под санкциями по РФ. Для значительной части категории товаров класса «люкс» устанавливается ценовой порог в 300 долларов — ТАСС.

— ТАСС. Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II. Гроб с телом покойной королевы охраняют круглосуточно , дежурство длится 6 часов.

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Хорошей пятницы! Вот что произошло 14 сентября: «Серия взрывов в Херсоне, Samsung вернется в Россию, а кафе Моргенштерна* закрыли на 90 суток».