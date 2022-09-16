Взрывы в Мелитополе и обстрелы Валуйки, глава Еврокомиссии прибыла в Киев, а россияне массово заказывают новые iPhone. Что еще произошло 15 сентября

Главное за 15 сентября
Минобороны РФ, брифинг 15 сентября
В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116 бригады территориальной обороны и отряда спецназначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники.
В результате массированных огневых ударов потери 24 и 28 механизированных бригад ВСУ, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники.
В районе населенного пункта Спорное в ходе безуспешных действий 10 горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах.
Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Средствами ПВО за сутки сбиты 12 украинских беспилотников.
Кроме того, в воздухе уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У», а также 30 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин РСЗО, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы спецтехники.
- Серия взрывов была слышна в Мелитополе. Работала ПВО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев для переговоров об экономическом сближении и приеме в ЕС.
Экономика, что с ней происходит
- Правительство Германии рассматривает возможность национализации энергетического концерна Uniper и еще двух крупных импортеров газа в целях предотвращения коллапса на энергетическом рынке страны, сообщило агентство Bloomberg.
- Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, если страна будет увеличивать его потребление, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
- «Сила Сибири — 2» может стать фактической заменой для России «Северного потока — 2», сообщил Александр Новак.
- Газпром может построить на КС «Портовая» дополнительную технологическую линию мощностью до 2 млн тонн СПГ в год, сообщили в холдинге.
- США с 15 октября запретят экспорт и реэкспорт в РФ услуг, связанных с квантовыми вычислениями, сообщили в Минфине.
- Совет директоров «АвтоВАЗ» утвердил создание двух новых моделей Lada, начало выпуска планируется в 2024—2025 годах, сообщили в Минпромторге.
- Южнокорейская компания Samsung Electronics не принимала определенных решений о возвращении на российский рынок, сообщил интернет-портал Guru.
- Число оплаченных предзаказов на представленные в сентябре Apple cмартфоны новой линейки iPhone 14 в России превышают показатели 2021 года в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе МТС. Высокий спрос также отметили и другие ритейлеры.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительно более 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы.
Реакции политиков
- Рамзан Кадыров призвал власти США включить в санкционный список всех своих детей, младшим из которых по пять лет.
«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе, но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну по пять лет, их тоже внесите в свои списки», — написал глава Чеченской Республики в своем Telegram-канале.
- Россия из-за санкций не может произвести выплаты во Всемирную продовольственную программу ООН и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что «западные санкции подрывают глобальную продбезопасность».
- Решение британских властей не приглашать российскую сторону на церемонию похорон Елизаветы II глубоко безнравственно, сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что Россия выражает глубокие соболезнования британскому народу в связи со смертью королевы, несмотря на действия Лондона.
- России и Украине нужно время для «осознания необходимости прекращения огня и обеспечения мира», — заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.
- США считают, что сейчас не время для Китая вести дела с Россией, как будто «ничего не происходит», сообщили в Белом доме.
Там отметили, что США не видели, чтобы Китай «нарушал санкции» или предоставлял помощь РФ на фоне конфликта на Украине.
- Принятая МАГАТЭ в отношении РФ резолюция не учитывает систематические обстрелы ЗАЭС украинской стороной, сообщило постпредство России.
Ряд стран, включая Китай, не поддержали антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС, также отметило постпредство, пишет ТАСС.
Напомним, совет управляющих МАГАТЭ 26 голосами принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС, сообщило агентство Reuters.
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- США снизили порог цены на предметы роскоши под санкциями по РФ. Для значительной части категории товаров класса «люкс» устанавливается ценовой порог в 300 долларов — ТАСС.
- Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II. Гроб с телом покойной королевы охраняют круглосуточно, дежурство длится 6 часов.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
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Хорошей пятницы! Вот что произошло 14 сентября: «Серия взрывов в Херсоне, Samsung вернется в Россию, а кафе Моргенштерна* закрыли на 90 суток».