Ракетный удар по украинским беспилотникам под Новый год, а в России вырос МРОТ и повышена цена на водку. Что еще произошло 1 января

Главное за 1 января
Минобороны РФ, брифинг 1 января
На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделениям ВСУ уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.
На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. Уничтожены: мобильный радиолокатор, радиолокационная станция АN/TPQ-50, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, две самоходные гаубицы «Krab» польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР. Также уничтожены две украинские гаубицы Д-20.
Истребительной авиацией сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки уничтожено 15 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2779 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7350 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3756 орудий полевой артиллерии и минометов.
- 31 декабря нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА. Цель удара достигнута.
- Шесть человек, включая пациентов и медицинских работников, погибли в результате обстрела ВСУ больницы в Первомайске.
- На Украину в результате обмена пленными вернулись 140 военных, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в телеграм-канале.
- Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентности масштаба повреждений энергосистемы Украины от обстрелов РФ. На восстановление энергетической инфраструктуры Украины могут уйти годы, сказал он.
Экономика, что с ней происходит
- Инфляция в ФРГ останется высокой в текущем году, но в следующем понизится. С таким прогнозом выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag. В 2023 году инфляция составит 7%, полагает он.
- Природный газ подорожал в Болгарии в первый день нового года. Как сообщает компания Булгаргаз, Комиссия по энергетическому и водному регулированию утвердила цену на газ в январе в 179,92 лева (около €92) за МВт∙ч без дополнительных платежей.
- Сильный туман стал причиной для временного закрытия пролива Босфор утром 1 января для судоходства, сообщило турецкое управление береговой охраны.
- На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 1 января 2023 года прекратилось обращение гривны.
- Украина повысила тариф на прокачку нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» через свою территорию до €13,6 за тонну. С 1 января стоимость услуги выросла почти на 18,3%.
- Товарооборот России и Японии за 11 месяцев 2022 года вырос на 10%, несмотря на санкции, сообщает ТАСС.
- Минимальный размер оплаты труда с января 2023 года индексируется на 6,3%. Он составит 16 242 рубля, сообщили в Минтруда России.
- Ставка акциза на алкогольную продукцию в России повышается с 1 января 2023 года. Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ.
- Российские брокеры с 1 января должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированными инвесторами по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.
- Один из крупнейших производителей минеральной воды в России — компания «Холдинг Аква» — в 2023 году начнет поставки своей продукции в Индию и Вьетнам. В этих странах появятся «Ессентуки», «Нарзан» и другие лечебно-столовые воды из Кавказских Минеральных Вод.
Реакции политиков
- Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и отметил, что вместе жители РФ способны противостоять любым угрозам и вызовам. Поздравление опубликовано в Telegram-канале правительства страны. «Уходящий год стал временем серьезных испытаний. Он показал, что вместе мы способны противостоять любым угрозам и вызовам», написал он.
- Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в Генассамблее ООН по вопросу об оккупации палестинских территорий из-за позиции Израиля по военной помощи Киеву.
Реакции: люди, сообщества
- Страны мира переживают период взаимного недоверия, что может вылиться в крупномасштабную войну, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс», — сказал он.
- Число граждан России с ограничением в праве выезда из страны к концу 2022 года достигло 8 млн, что является рекордным показателем за все время ведения такого учета после принятия соответствующего закона в 2008 году.
- Онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором среди прочих снялся Иван Ургант, пишет РБК. «Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», — сказал он.
Информация, которую вы могли пропустить
- Минимальная розничная цена водки с 1 января 2023 года повышается с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, на коньяк — с 480 до 517 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 348 до 375 рублей за 0,5 литра.
- Приложения VK, Яндекса и Rutube начнут предустанавливать на ввозимые в РФ устройства. В частности, на смартфоны под управлением iOS и Android должны быть установлены Яндекс, Яндекс Браузер, Яндекс Карты и Яндекс Диск. Также среди навигационных приложений в список включено 2ГИС, среди книжных сервисов — Литрес. Помимо этого, в перечне находятся сервисы VK — Почта Mail. ru, ICQ, приложения социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. В список также входят Mir Pay и Госуслуги.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 70,34 ₽
- EUR 75,66 ₽
- CNY 9,89 ₽
Отличных праздников! Кстати, загляните, что произошло 29 декабря: «Россия и Турция приступили к созданию газового хаба, в Одессе демонтировали памятник Екатерине II и Суворову, а в России появится новый ГОСТ на виски».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!