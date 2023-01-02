Ракетный удар по украинским беспилотникам под Новый год, а в России вырос МРОТ и повышена цена на водку. Что еще произошло 1 января

На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделениям ВСУ уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки на данном направлении составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. Уничтожены: мобильный радиолокатор, радиолокационная станция АN/TPQ-50, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, две самоходные гаубицы «Krab» польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР. Также уничтожены две украинские гаубицы Д-20.

Истребительной авиацией сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки уничтожено 15 украинских беспилотников. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS.