На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в ЛНР, ДНР. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.

На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в ДНР. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в ДНР.

Ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. В Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.

В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

В Северске уничтожены три украинские боевые машины РСЗО «Град». В Харьковской области, ДНР и Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б». В ДНР уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30.