Россия и Турция приступили к созданию газового хаба, в Одессе демонтировали памятник Екатерине II и Суворову, а в России появится новый ГОСТ на виски. Что еще произошло 28 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 28 декабря
На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в ЛНР, ДНР. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.
На Донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в ДНР. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. В Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой.
В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.
В Северске уничтожены три украинские боевые машины РСЗО «Град». В Харьковской области, ДНР и Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б». В ДНР уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3737 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7792 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы прибыли в общей сложности 7 896 825 беженцев с Украины.
- Минобрнауки рекомендует российским вузам с 1 сентября 2023 года включить в образовательные программы курс по основам военной подготовки.
Экономика, что с ней происходит
- СБУ арестовала активы компании, которая, по утверждению украинских властей, входит в структуру «Газпрома», на $957 тыс.
- Спад ВВП России за январь—ноябрь составил 2,1% в годовом выражении.
- В Росавиации сообщили, что в 2022 году российские власти выделили авиаотрасли 172 млрд руб. субсидий, все деньги освоены в полном объеме.
- Россия и Турция приступили к реализации проекта газового хаба на территории Турции, рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
- За 2022 год Украина получила от стран-партнеров более $120 млрд финансовой, военной и гуманитарной помощи помощи, сообщили в Нацбанке Украины.
- Управляющая брендом Domino’s Pizza в Турции и России компания DP Eurasia рассматривает продажу российского бизнеса.
- Владимир Путин подписал закон для защиты от санкций международных банков с российским участием — правительству предполагается дать право конвертировать доли России в международных финансовых организациях в долговые обязательства.
- Энергетический кризис вызовет дальнейший спад в экономике еврозоны в 2023 году, сообщила газета Financial Times.
- Суд приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока-2» до июля.
- Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью РБК сообщил, что на данный момент 13 из 357 самолетов авиакомпании арестовано за рубежом из-за международных санкций, большая часть — во время техобслуживания или полетов за рубеж.
Реакция политиков
- США по дипломатическим каналам проинформировали Россию, что не планируют отправлять своих специалистов на Украину для управления системами Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, напрямую воевать с Россией США не собираются.
- Дмитрий Медведев заявил, что россияне, покинувшие страну и призывающие к ее поражению в конфликте с Украиной, должны быть признаны «врагами общества», отрезаны от источников дохода в России и лишены возможности в нее вернуться.
- Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной раде. Он заявил, что конечная цель военного конфликта с Россией — восстановление территориальной целостности Украины. «За десять месяцев этого года мы помогли Западу найти себя и вернуться на глобальную арену. Помогли Европе почувствовать себя одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за победу. Именно Украина объединила Европейский Союз», — заявил он.
Реакция: люди, сообщества
- Венецианская культурная ассоциация «Музикамера» была вынуждена временно отказаться от запланированных на апрель 2023 года выступлений пианистки Валентины Лисицы из-за медийного давления и критики.
- Вопрос об участии бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулировании ситуации на Украине «не стоит». Так она в интервью Corriere della Sera ответила на соответствующий вопрос журналистов. Меркель сказала, что этот конфликт «когда-нибудь» закончится переговорами. При этом она отметила: «Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытой и дружеской беседой».
- В Одессе поздно вечером начался демонтаж памятника Екатерине II на Екатерининской площади, его завершили ночью. Кроме того, демонтирован памятник Александру Суворову в поселке Котовского (микрорайон Одессы).
Информация, которую вы могли пропустить
- Правительство России продлило до 31 декабря 2023 года сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, которые используются российскими авиакомпаниями.
- Минцифры выступает против запрета на выезд IT-специалистов за пределы России, заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает «Интерфакс». «Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными. То есть, наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — сказал он.
- С начала будущего года в России вступят в силу ГОСТ «Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье» и ГОСТ «Виски российский». Новые ГОСТы на алкогольную продукцию, которые вступят в силу с 1 января, призваны обеспечить преимущество российской продукции и не должны вызвать подорожание товара на полках магазинов.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг, 29 декабря:
- USD 71,33 ₽
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- CNY 10,15 ₽
Доброго четверга! Вот, что произошло 27 декабря: «Ответ на нефтяной „потолок цен“, автомобили с пробегом подорожали на треть, а в „Ла Скале“ будут работать с россиянами».
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