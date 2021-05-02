Рамзан Кадыров отчитался о доходах: за два года они выросли более чем в 50 раз

Рамзан Кадыров отчитался о доходах и имуществе по итогам 2020 года. Согласно документу, в «коронавирусном» году глава Чечни заработал 381 миллион рублей, передает «Кавказ.Реалии».

В 2020 году Рамзан Кадыров официально заработал 381 миллион рублей, при этом его доход за 2019 год составил 147 миллионов, а в 2018 году — 7,5 млн. Таким образом, отмечает издание, всего за два года Кадыров увеличил свои доходы более чем в 50 раз. Их источники не указаны.

В собственности у Кадырова указаны два земельных участка общей площадью более 32 тыс. кв. метров, дом площадью 2344 кв. метра, при этом ни одного автомобиля. Также на жену главы Чечни записана 209-метровая квартира.

Ранее в сети разразился скандал по поводу победы 13-летнего сына Рамзана Кадырова в боксерском поединке. Он одержал ее после того, как бой остановили по непонятным причинам.