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Спорт

Кадыров назвал черным пиаром обвинения в адрес своего сына-победителя

Глава ЧР Рамзан Кадыров посчитал «черным пиаром» обвинения своего сына Адама в незаслуженной победе на боксерском поединке, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Боксерские перчатки.
Боксерские перчатки.
СС0

Кадыров провел прямой эфир в Instagram. Глава Чечни в шутку спросил сына, где он берет деньги на договорные турниры, а затем пояснил, что считает все слухи о нечестной победе Адама «черным пиаром».

«То, что они дети Рамзана Кадырова, не значит, что они обязательно должны выиграть», — признал глава Чечни.

В том же турнире принимал участие еще один сын Кадырова, Али. Он тоже выиграл.

«Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен оставить бой. Без разницы, мой это или твой», — добавил Кадыров.

Ранее сына Кадырова объявили победителем боксерского поединка после остановки боя.

В сети обсуждали победу 13-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова в боксерском поединке. Он одержал ее после того, как бой остановили по непонятным причинам.

На кадрах видно, как рефери в какой-то момент останавливает бой и начинает отсчет времени, при этом фиксируя нокдаун. Обычно такое происходит, когда спортсмен касается настила третьей точкой опоры, а именно коленом или рукой. Но на записи видно, что противник Кадырова даже не падал на настил.

Тем не менее, спустя несколько секунд из угла Биттирова выбросили полотенце в знак признания поражения.

Бой проходил в любительском поединке на турнире по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Спецоперация».

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