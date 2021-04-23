Кадыров назвал черным пиаром обвинения в адрес своего сына-победителя

Кадыров провел прямой эфир в Instagram. Глава Чечни в шутку спросил сына, где он берет деньги на договорные турниры, а затем пояснил, что считает все слухи о нечестной победе Адама «черным пиаром».
«То, что они дети Рамзана Кадырова, не значит, что они обязательно должны выиграть», — признал глава Чечни.
В том же турнире принимал участие еще один сын Кадырова, Али. Он тоже выиграл.
«Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен оставить бой. Без разницы, мой это или твой», — добавил Кадыров.
Ранее сына Кадырова объявили победителем боксерского поединка после остановки боя.
В сети обсуждали победу 13-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова в боксерском поединке. Он одержал ее после того, как бой остановили по непонятным причинам.
На кадрах видно, как рефери в какой-то момент останавливает бой и начинает отсчет времени, при этом фиксируя нокдаун. Обычно такое происходит, когда спортсмен касается настила третьей точкой опоры, а именно коленом или рукой. Но на записи видно, что противник Кадырова даже не падал на настил.
Тем не менее, спустя несколько секунд из угла Биттирова выбросили полотенце в знак признания поражения.
Бой проходил в любительском поединке на турнире по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Спецоперация».