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Политика

Рамзан Кадыров раскрыл свои доходы

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 млн рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тыс рублей, сообщили РИА «Новости».

Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
HBO в youtube.com

Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком в 3668 квадратных метра. Кроме того, в пользовании главы республики, его жены и 11 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метра.

Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой составил 60 тыс рублей. Кроме того, в ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратных метра.

Согласно декларации, один из несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова заработал в прошлом году 210,8 тыс рублей.

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