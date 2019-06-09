Рамзан Кадыров раскрыл свои доходы

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 млн рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тыс рублей, сообщили РИА «Новости».

Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.

Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком в 3668 квадратных метра. Кроме того, в пользовании главы республики, его жены и 11 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метра.

Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой составил 60 тыс рублей. Кроме того, в ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратных метра.

Согласно декларации, один из несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова заработал в прошлом году 210,8 тыс рублей.