Рамзан Кадыров раскрыл свои доходы

Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров также владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком в 3668 квадратных метра. Кроме того, в пользовании главы республики, его жены и 11 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метра.
Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой составил 60 тыс рублей. Кроме того, в ее собственности находится квартира площадью 209,8 квадратных метра.
Согласно декларации, один из несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова заработал в прошлом году 210,8 тыс рублей.