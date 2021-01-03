Рамзан Кадыров стал лидером по числу просмотров в Википедии в 2020 году

Глава Чеченской Республики вошел в топ-3 рейтинга популярности действующих глав субъектов РФ в Русской Википедии по данным прошлого года.

Топ был составлен на основе статистического инструмента. В него вошли действующие главы регионов России.

Возглавил рейтинг Рамзан Кадыров. Статью о нем в 2020-м прочитали 754 471 раз. Почетное второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин с 609 792 просмотрами. На третьем месте разместился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, статью о нем прочитали 456 540 раз.

Компьютер. СС0

К слову, данная статистика напрямую никак не связана с экономической мощью, площадью или численностью населения того или иного региона. В частности, Бату Хасиков, глава Калмыкии (271 тысяча человек населения), расположился на 8 месте по соседству с 7-м, на котором оказался Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (5,4 млн жителей), и 9-м местом Радия Хабирова, главы Башкортостана (4 млн жителей).

Судя по статистике посещаемости, можно смело судить о том, что популярность той или иной статьи напрямую зависит от качества освещения в СМИ деятельности каждого главы региона.

Информация настолько заинтересовывает читателей, что у них возникает желание не просто прочитать новость, но и лучше познакомиться с ее героем. Самым популярным сервисом для этого до сих пор считается Википедия.

Карантин. Компьютер. CC0

У Рамзана Кадыров пик активности просмотров был 23 июля 2020 года (14 508 просмотров). В этот день вышла новость о присвоении ему звания генерал-майор. У Сергея Собянина рекордные цифры активности приходятся на 28 мая (7 580 просмотров). Судя по запросам в Google, в это день он рассказал о сохранении антикоронавирусных ограничений в Москве.

Топ-10 популярности действующих глав субъектов РФ:

Рамзан Кадыров ( Чечня) — 754,5 тыс. просмотров Сергей Собянин ( Москва) — 609,8 тыс. Михаил Дегтярев ( Хабаровский край) — 456,5 тыс. Алексей Дюмин ( Тульская область) — 184 тыс. Сергей Меликов ( Дагестан) — 173,6 тыс. Рустам Минниханов ( Татарстан) — 145,4 тыс. Александр Беглов ( Санкт-Петербург) — 139,3 тыс. Бату Хасиков ( Калмыкия) — 127,7 тыс. Радий Хабиров ( Башкортостан) — 127,7 тыс. Андрей Воробьев ( Московская область) — 115,3 тыс.

Офис. Работа. Компьютер. СС0

Глава Алтайского края Виктор Томенко в рейтинге, собранном на основе статистики просмотров, занимает почетное 56-е место. За 2020 год он набрал 25,7 тыс. просмотров. И это не самый худший результат. Замыкает расширенный топ Василий Орлов из Амурской области, статью о котором прочитали 11,2 тыс. раз (85-е место).

Но есть и бессменные лидеры. Вне рейтинга указаны цифры количества прочтений статьи в Википедии о президенте России Владимире Путине. Руководителем страны интересовались более 4,5 млн раз.