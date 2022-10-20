Разбор. Что такое уровни реагирования и как их введение отразится на жителях в разных регионах России

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Что такое уровень повышенной готовности и что он означает?

Уровень повышенной готовности введен в регионах, которые входят в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа — это Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, г. Москва, Адыгея, Калмыкия и Краснодарский край.

Этот режим позволяет принимать такие меры, как: