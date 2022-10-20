Разбор. Что такое уровни реагирования и как их введение отразится на жителях в разных регионах России

Максимальный уровень реагирования введен в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Согласно нему, власти регионов получают полномочия по закону «О военном положении». Так, власти смогут проводить:
- мобилизационные мероприятия в экономике, в органах исполнительной власти и местного самоуправления,
- мероприятия по гражданской обороне защите населения от различных ЧС,
- действия, направленные на удовлетворение потребностей армии, органов власти и нужд населения.
Помимо этого, режим максимального уровня реагирования предполагает ведение территориальной обороны и создание межведомственных координирующих органов — штабов территориальной обороны.
Также в этих регионах с 20 октября действует режим военного положения. О том, что это значит, altapress.ru писал в разборе, который можно прочитать тут.
Средний уровень реагирования введен в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополе. Согласно нему, власти смогут принимать такие меры, как:
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также других объектов;
- введение особого режима работы объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Уровень повышенной готовности введен в регионах, которые входят в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа — это Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, г. Москва, Адыгея, Калмыкия и Краснодарский край.
Этот режим позволяет принимать такие меры, как:
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также других важных объектов;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Во всех остальных субъектах РФ, в том числе и в Алтайском крае, установлен базовой уровень готовности. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также охраны критически важных объектов.
При этом каждый регион самостоятельно определяет какие меры, которые там будут приниматься, а также особенности их проведения исходя из текущей ситуации и возникающих рисков на этой территории. Для этого будут созданы специальные оперативные штабы. Решения штаба будут являться обязательными для исполнения органами власти и гражданами.
Ранее стало известно, будут ли отправлять срочников в новые регионы после указа Путина о военном положении.