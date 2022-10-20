20 октября
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Политика

Разбор. Что такое уровни реагирования и как их введение отразится на жителях в разных регионах России

Владимир Путин подписал указ о введении военного положения с 20 октября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вскоре после этого, президент подписал другой указ, который вводит в российское законодательство понятие уровней реагирования — они будут действовать и в других регионах России. О том, что это такое и как скажется на жизни граждан в разных частях страны — в разборе altapress.ru.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны.рф
1
Что такое максимальный уровень реагирования и где его ввели?

Максимальный уровень реагирования введен в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Согласно нему, власти регионов получают полномочия по закону «О военном положении». Так, власти смогут проводить:

  • мобилизационные мероприятия в экономике, в органах исполнительной власти и местного самоуправления,
  • мероприятия по гражданской обороне защите населения от различных ЧС,
  • действия, направленные на удовлетворение потребностей армии, органов власти и нужд населения.

Помимо этого, режим максимального уровня реагирования предполагает ведение территориальной обороны и создание межведомственных координирующих органов — штабов территориальной обороны.

Также в этих регионах с 20 октября действует режим военного положения. О том, что это значит, altapress.ru писал в разборе, который можно прочитать тут.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны. рф
2
Что такое средний уровень реагирования?

Средний уровень реагирования введен в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополе. Согласно нему, власти смогут принимать такие меры, как:

  • усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также других объектов;
  • введение особого режима работы объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
  • введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
  • введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны. рф, CC BY 4.0
3
Что такое уровень повышенной готовности и что он означает?

Уровень повышенной готовности введен в регионах, которые входят в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа — это Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, г. Москва, Адыгея, Калмыкия и Краснодарский край.

Этот режим позволяет принимать такие меры, как:

  • усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также других важных объектов;
  • введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
  • введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Армия России. Военные.
Армия России. Военные.
минобороны. рф, CC BY 4.0
4
Что такое базовый уровень готовности?

Во всех остальных субъектах РФ, в том числе и в Алтайском крае, установлен базовой уровень готовности. Он подразумевает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также охраны критически важных объектов.

При этом каждый регион самостоятельно определяет какие меры, которые там будут приниматься, а также особенности их проведения исходя из текущей ситуации и возникающих рисков на этой территории. Для этого будут созданы специальные оперативные штабы. Решения штаба будут являться обязательными для исполнения органами власти и гражданами.

Ранее стало известно, будут ли отправлять срочников в новые регионы после указа Путина о военном положении.

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