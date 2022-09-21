Разбор. Что такое военно-учетная специальность, с которой будут проводить мобилизацию

2

Как присваивают ВУС?

Информация о ВУС есть в военном билете гражданина. Все ВУС разделяют на группы. Само обозначение ВУС в России обычно представляет собой шестизначное число и, часто, букву. Первые три цифры означают номер военно-учетной специальности, следующие три цифры — код воинской должности, затем буквой указываются особые признаки военной службы.

Рядовые и матросы обычно получаются ВУС на основании уже имеющегося образования, либо после окончания обучения в учебной части. Те, кто учатся в военных вузах, получают ВУС с начала обучения и при его окончании, а на военной кафедре — по окончании вуза.