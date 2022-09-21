Разбор. Что такое военно-учетная специальность, с которой будут проводить мобилизацию

Военно-учетная специальность (ВУС) — это военная специальность военнослужащего и военнообязанного. Она используется для его учета в системе Минобороны и указания военной и учетной специальности действующих военнослужащих и тех, кто находится в запасе.
Информация о ВУС есть в военном билете гражданина. Все ВУС разделяют на группы. Само обозначение ВУС в России обычно представляет собой шестизначное число и, часто, букву. Первые три цифры означают номер военно-учетной специальности, следующие три цифры — код воинской должности, затем буквой указываются особые признаки военной службы.
Рядовые и матросы обычно получаются ВУС на основании уже имеющегося образования, либо после окончания обучения в учебной части. Те, кто учатся в военных вузах, получают ВУС с начала обучения и при его окончании, а на военной кафедре — по окончании вуза.
Первые три цифры в коде ВУС обозначают воинскую специализацию. Например, 100 — стрелковые, 106 — войсковой разведки, а 121 означает БМП. Те, кто пригоден к военной службе, но ее не проходил, получают код 998. Ограниченно пригодные к службе в армии, но не имеющие военной подготовки имеют код 999.
Вторые три цифры — это должность в боевом расчете. Например, 000 — без какой-либо должности, 097 — заместитель командира, а 182 — командир.
Классификатор воинской должности идет по алфавиту. Так, например, 001 — это аккумуляторщик, а 995 — электрик.
Так же цифровую комбинацию могут дополнять буквы. Например, А — сухопутные войска, а также береговой ВМФ; Д — представитель ВДВ; Р — Пограничники, ФСП (пограничная часть ФСБ).
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