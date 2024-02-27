Разговорчивый отец пилота-перебежчика пожалел убитого выпускника алтайской летной школы. Подробности

Отец расстрелянного в Испании летчика-перебежчика, который в августе прошлого года угнал вертолет Ми-8 на Украину, рассказал, что в последний раз видел сына в 2013 году.

Убитый поделился с отцом, что учится на пилота «где-то на Западе», пишут «Известия».

Отец назвал сына Иудой. Он разменялся на такой мелочи, предав свою родину, своих близких, заявил отец. По словам мужчины, о смерти сына он узнал из СМИ.

Он также сказал, что ему жаль ребят, которые были рядом с ним в его команде. Они, наверное, видели в нем сослуживца, настоящего брата, и вот это предательство. И, по словам отца, погибших сослуживцев ему жаль больше, чем сына.

Когда Кузьминов захватил вертолет, он ликвидировал членов экипажа. Среди них был выпускник Алтайской летной школы Никита Кирьянов.

В программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым военкор Сергей Зенин подчеркнул — пилоту заплатили 500 тыс. долларов за убийство своих сослуживцев, которые находились в угнанном вертолете. Якобы он, скорее всего, расправился с ними во время полета, поскольку они не могли не заметить, что именно происходит.

Об отце

Мужчина не воспитывал сына — в лихие 90-е вел «аморальный образ жизни». А незадолго до рождения Максима сел в тюрьму, пишет RT. При этом он винил мать Кузьминова в том, что тот совершил предательство, угнав вертолет на Украину.

О матери

Отец убитого пилота предположил — на предательство сына могла повлиять его мать. По словам мужчины, ее завербовали за границей 15 лет назад. Но какая именно страна за этим стоит, не пояснил.

Между тем 52-летняя Инна Кузьминова покинула Россию до угона вертолета и должна была приехать к сыну в портовом испанском городе Аликанте. Сейчас, по данным El Mundo, женщина находится на Украине, указывает РБК.

Как вычислили

Кузьминова «вычислили», когда он начал готовиться к приезду матери в Испанию. Власти Испании с самого начала знали о пребывании перебежчика в стране, который жил там по украинскому паспорту, указывает испанское издание.

Военная разведка

Кузьминов пользовался планом защиты украинской военной разведки. Его якобы вынудили избегать контактов и радикально изменить свою жизнь.

Вброс

Многие предположили — информация об убийстве Кузьминова может быть «вбросом» украинских спецслужб, чтобы обеспечить его безопасность. То есть объявить мертвым, сделать ему новые документы и, возможно, пластическую операцию.

В камеры не попали

Между тем в испанском районе, где расстреляли Кузьминова, недавно убили еще одного русского из-за «каких-то разборок». Местные правоохранители уверены — Кузьминова убили профессионалы, так как они не оставили никаких следов. И даже не попали в видеокамеры. Хотя прибрежный район, где проживал перебежчик, буквально напичкан гаджетами.

Что произошло

Кузьминов служил в Приморье. Впоследствии установил связь с украинской разведкой. Оказавшись в зоне боевых действий, он перегнал Ми-8 в Харьковскую область. При этом на борту вертолета находились секретные документы, представляющие государственную тайну.

После побега российский летчик выступил на пресс-конференции в Киеве. Мужчина рассказал, что маршрут Ми-8 был согласован, а летел он на очень маленькой высоте в режиме радиомолчания.

При пересечении границы по нему открыли огонь, рассказывал Кузьминов. Его ранили в ногу, но он смог долететь до пункта назначения.

В обмен получил гарантии безопасности, новые документы, а также денежное вознаграждение.

А 19 февраля сосед по особняку в Испании нашел мужчину — российского летчика Максима Кузьминова. Он в сентябре 2023 года угнал вертолет Ми-8 ВС РФ на Украину. Его расстреляли неизвестные, а после переехали тело на автомобиле.

В Испании жил по поддельным документам. Поэтому сначала произошла путаница. Дело в том, что СМИ писали о теле, которое принадлежало 33-летнему украинцу. А Кузьминову — 28 лет.

Смерть Кузьминова подтвердило Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

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