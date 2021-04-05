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Политика

«Я ни с кем не воевала». О чем говорила Стелла Штань за 20 лет своей политической карьеры

Главным событием прошедшей недели стали задержание и арест Стеллы Штань — представителя губернатора Алтайского края Виктора Томенко в АКЗС, одного из лидеров «Единой России» в крае. Пока она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. За 20 лет своей политической карьеры, депутатской деятельности и юридической службы Стелла Штань неоднократно давала интервью и комментарии нашему изданию. Мы перечитали все, что она говорила в различных ситуациях и подготовили этот цитатник.

Стелла Штань в 2009 году.
Стелла Штань в 2009 году.
Олег Богданов

О начале карьеры

Я пришла на работу в администрацию в 28 лет, и он (Владимир Баварин — Прим. altapress.ru) меня многому научил, сформировал. Да, он мог при всех наотмашь отчитать. Но имел мужество признавать свои ошибки и просить прощения. Он заботился о подчиненных. Не было такого, чтобы он кого-то не навестил в больнице, не поздравил с рождением ребенка. Это преподносило такие уроки отношения к людям!

(Сказано в интервью газете «Свободный курс» в октябре 2003 года).

О Владимире Баварине

Да, он был непростой. Но и время было непростое: ваучеры, обманутые дольщики, невыплата зарплат, трудовые споры с учителями и т. д. Но он был не просто чиновником, а хозяином. Ни школу лидеров России он не проходил, ни курсы менеджмента. Но в нем были сильны крестьянская закваска, рабочая закалка и безумная любовь к городу. Он мне всегда говорил: «Помни, ты замглавы в 19-ом городе страны».

Он был одним из немногих руководителей, которые опирались на тех, кто сопротивлялся. Он прислушивался к мнению подчиненных, уважительно относился к депутатам. Он всем подчиненным говорил: пришел депутат — и какой уж там безотлагательный — моментальный прием должен быть обеспечен.

(В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

Стелла Штань в суде.
Стелла Штань в суде.
altai-krai.sledcom.ru

О том, кто такой «политик»

Политик — это небезразличный человек, который в основу своих поступков кладет интересы людей, а не свои карьеристские, амбициозные соображения. Я бы не назвала себя политиком, я все-таки муниципальный служащий, и мне до сих пор импонируют слова Владимира Николаевича Баварина о том, что наша партия — партия горожан.

(Сказано в интервью газете «Свободный курс» в октябре 2003 года).

О срыве выборов депутата Гордумы

Я расцениваю это как использование административного ресурса. Мне наглядно было продемонстрировано использование грязных технологий. Оказалось, что выборы — это не конкуренция программ, а интриги и борьба амбиций и корпоративных интересов. Представительница КПРФ активно вела кампанию и вдруг сняла свою кандидатуру. Представитель «Единой России» сошел с выборов вопреки мнению партии. И банкиры, и санитарки оказались в едином порыве. Никто из кандидатов не объяснил причин своего выбытия из борьбы, кроме писателя Владимира Свинцова, который в настоящий момент болен.

(В комментарии газете «Свободный курс в июне 2004 года. Тогда на выборах депутатов гордумы все соперники Штань неожиданно сняли свои кандидатуры за несколько дней до голосования. И Штань не прошла в депутаты, поскольку безальтернативное голосование противоречило Уставу города).

Стелла Штань.
Стелла Штань.
Дмитрий Лямзин

Об увеличение срока депутатских полномочий

Крайне положительная и приятная новость! Я о необходимости продления депутатских полномочий начала говорить еще во время последних выборов. Мне очень нравилась советская система пятилеток — это хороший срок, можно во всем разобраться и все успеть. С каждым годом усложняются законы, политические процессы и условия работы властных структур. Разобраться во всем можно только за пять лет и не меньше.

Что касается увеличения срока президентских полномочий, то тоже неплохо. У президента хотя бы будет возможность не только предложить какой-то проект, но и проследить за его внедрением и увидеть результаты. Например, во Франции президентский срок семь лет и никакого негатива.

(В комментарии газете «Свободный курс» в ноябре 2008 года).

Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Барнаула Стелла Штань на сессии Барнаульской городской Думы 22 декабря, на которой был избран Игорь Савинцев главой администрации города.
Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Барнаула Стелла Штань на сессии Барнаульской городской Думы 22 декабря, на которой был избран Игорь Савинцев главой администрации города.
Анна Зайкова

О том, что Игорь Савинцев стал мэром

Я думаю, что все рады, что поставлена такая точка и очень знаковая точка в этом нелегком процессе для административного центра Алтайского края — города Барнаула. Игорь Григорьевич, я искренне лично вас поздравляю и не просто как председатель профильного комитета. Как говорил очень мудрый руководитель нашего города: когда чихает Барнаул, — болеет весь Алтайский край. Поэтому я вас искреннее поздравляю. Я думаю, что ваше такое желание, азарт, ваша мудрость, понимание, человечность вам помогут. Я поняла, если Савинцев сказал да — это значит да, в отличие от некоторых ваших подчиненных.

(Сказано на инаугурации Игоря Савинцева в декабре 2010 года. Стелла Штань была председателем конкурсной комиссии).

Об упразднении должности глава администрации города

Алтайское краевое Законодательное Собрание неоднократно обращалось в Государственную Думу с предложением упразднить «двуглавость» и четко определить полномочия руководителей органов местного самоуправления. В конечном итоге это было отражено в федеральном законе, приняты поправки в краевое законодательство. Эти изменения поднимают статус главы администрации, соединяя полномочия главы администрации и главы муниципального образования, возвращая институт главы представительного органа. Участники слушаний получили разъяснение: эта норма Устава вступает в силу только после истечения полномочий действующего главы муниципального образования. Это не значит, что новая система начнет действовать сию же секунду, как считают критики устава. Надо успокоиться и выполнять закон, чтобы конструктивная организация структуры власти в Барнауле начала работать.

(В комментарии для газеты «Свободный курс» в октябре 2015 года).

Стелла Штань.
Стелла Штань.
Анна Зайкова

О распаде СССР

Как бы пафосно это ни звучало, но для меня тогда закончилась история великой страны. Я и сейчас сожалею, что это произошло так быстро. Можно было очень демократично перейти на формат конфедерации, договоров. Когда рушатся государственные границы, это не проходит безболезненно. Когда мы учились, у нас было много ребят из Грузии, Армении, Узбекистана. По прошествии времени очень хорошо видно, насколько ценна была та дружба народов, те человеческие контакты.

(В опросе на altapress.ru в декабре 2016 года).

О своем назначении на пост представителя губернатора в АКЗС

Триумф — это торжественное вступление в столицу после победы, а я ни с кем не воевала. Должность, на которую меня назначил губернатор, это новая для меня деятельность. Правда, круг обязанностей мне понятен — раньше я была депутатом, теперь представляю губернатора в законодательном собрании.

(В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края.
Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края.
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

О своем функционале

Официально — я отвечаю за взаимодействие органов исполнительной власти и депутатского корпуса и за реализацию права законодательной инициативы губернатора и правительства. И это не просто техническая работа. Здесь уже есть политическая составляющая: объяснить, доказать почему позиция губернатора и правительства верная и чем она будет полезна для жителей региона. И затем — отследить, как применяется закон.

Еще одна задача — не допускать конфликтов: межпартийных, фракционных — на почве законопроектов, с которыми заходят губернатор и правительство. Например, я попала из огня да в полымя — в октябре рассматривали проект бюджета. Я считаю, что мы конструктивно отработали с фракциями их пожелания. Мы объясняли, скажем, коммунистам, что их пожелания по улучшению жилищных условий на селе реализованы в программе по устойчивому развитию сельских территорий.

(В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

О политических переменах в Алтайском крае

Сегодня в политике в тренде преемственность, опора на традиции и одновременно движение вперед. Поэтому нужны все — опытные, проверенные делами и временем, и молодые амбициозные. Вот на округ, где я была депутатом, пришел мой однопартиец Денис Голобородько. По прошествии 2,5 лет можно сказать, что в нем не ошиблись. Он хорошо зарекомендовал себя, сегодня руководит региональным исполкомом партии «Единая Россия».

(В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Стелла Штань.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Стелла Штань.
Анна Зайкова

О законотворческой деятельности

Знаете, есть анекдот: что бы ни делали, все равно автомат Калашникова получается. Какой закон ни возьми, почти каждый в исполнении выйдет на муниципальный уровень. Три четвертых законов «привязаны» к местной тематике.

(В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

О партийной работе

Я являюсь замсекретаря регионального отделения по партийным проектам. Это моя сфера ответственности. И она никак не «заходит» на мое профессиональное поле деятельности. Мне всегда удавалось разделять эти темы. Но если моя работа хоть чуть-чуть усилит авторитет партии, я буду рада. Никогда не забуду, когда после выборов в Немецком национальном районе мне сказали, что авторитет партии немножко вырос. Мне было приятно.

(В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

Стелла Штань
Стелла Штань
Анна Зайкова

О торговле и магазинах

Услуги торговли в большинстве своем устраивают. Я при всей моей нелюбви ходить по магазинам с большим удовольствием хожу в продовольственные. Мне доставляет удовольствие взять тележку, на ней подвезти продукты к машине.

(В интервью газете «Свободный курс» в октябре 2003 года).

О светской жизни

Светская жизнь предполагает посещение мероприятий. По роду службы я посещаю много выставок, люблю ходить в театр. Я стараюсь следить за всеми мероприятиями светского характера.

(В интервью газете «Свободный курс» в октябре 2003 года).

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