«Я ни с кем не воевала». О чем говорила Стелла Штань за 20 лет своей политической карьеры

Главным событием прошедшей недели стали задержание и арест Стеллы Штань — представителя губернатора Алтайского края Виктора Томенко в АКЗС, одного из лидеров «Единой России» в крае. Пока она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. За 20 лет своей политической карьеры, депутатской деятельности и юридической службы Стелла Штань неоднократно давала интервью и комментарии нашему изданию. Мы перечитали все, что она говорила в различных ситуациях и подготовили этот цитатник.

О начале карьеры

Я пришла на работу в администрацию в 28 лет, и он (Владимир Баварин — Прим. altapress.ru) меня многому научил, сформировал. Да, он мог при всех наотмашь отчитать. Но имел мужество признавать свои ошибки и просить прощения. Он заботился о подчиненных. Не было такого, чтобы он кого-то не навестил в больнице, не поздравил с рождением ребенка. Это преподносило такие уроки отношения к людям! (Сказано в интервью газете «Свободный курс» в октябре 2003 года).

О Владимире Баварине

Да, он был непростой. Но и время было непростое: ваучеры, обманутые дольщики, невыплата зарплат, трудовые споры с учителями и т. д. Но он был не просто чиновником, а хозяином. Ни школу лидеров России он не проходил, ни курсы менеджмента. Но в нем были сильны крестьянская закваска, рабочая закалка и безумная любовь к городу. Он мне всегда говорил: «Помни, ты замглавы в 19-ом городе страны». Он был одним из немногих руководителей, которые опирались на тех, кто сопротивлялся. Он прислушивался к мнению подчиненных, уважительно относился к депутатам. Он всем подчиненным говорил: пришел депутат — и какой уж там безотлагательный — моментальный прием должен быть обеспечен. (В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

Стелла Штань в суде. altai-krai.sledcom.ru

О том , кто такой «политик»

Политик — это небезразличный человек, который в основу своих поступков кладет интересы людей, а не свои карьеристские, амбициозные соображения. Я бы не назвала себя политиком, я все-таки муниципальный служащий, и мне до сих пор импонируют слова Владимира Николаевича Баварина о том, что наша партия — партия горожан. (Сказано в интервью газете «Свободный курс» в октябре 2003 года).

О срыве выборов депутата Гордумы

Я расцениваю это как использование административного ресурса. Мне наглядно было продемонстрировано использование грязных технологий. Оказалось, что выборы — это не конкуренция программ, а интриги и борьба амбиций и корпоративных интересов. Представительница КПРФ активно вела кампанию и вдруг сняла свою кандидатуру. Представитель «Единой России» сошел с выборов вопреки мнению партии. И банкиры, и санитарки оказались в едином порыве. Никто из кандидатов не объяснил причин своего выбытия из борьбы, кроме писателя Владимира Свинцова, который в настоящий момент болен. (В комментарии газете «Свободный курс в июне 2004 года. Тогда на выборах депутатов гордумы все соперники Штань неожиданно сняли свои кандидатуры за несколько дней до голосования. И Штань не прошла в депутаты, поскольку безальтернативное голосование противоречило Уставу города).

Стелла Штань. Дмитрий Лямзин

Об увеличение срока депутатских полномочий

Крайне положительная и приятная новость! Я о необходимости продления депутатских полномочий начала говорить еще во время последних выборов. Мне очень нравилась советская система пятилеток — это хороший срок, можно во всем разобраться и все успеть. С каждым годом усложняются законы, политические процессы и условия работы властных структур. Разобраться во всем можно только за пять лет и не меньше. Что касается увеличения срока президентских полномочий, то тоже неплохо. У президента хотя бы будет возможность не только предложить какой-то проект, но и проследить за его внедрением и увидеть результаты. Например, во Франции президентский срок семь лет и никакого негатива. (В комментарии газете «Свободный курс» в ноябре 2008 года).

Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Барнаула Стелла Штань на сессии Барнаульской городской Думы 22 декабря , на которой был избран Игорь Савинцев главой администрации города. Анна Зайкова

О том , что Игорь Савинцев стал мэром

Я думаю, что все рады, что поставлена такая точка и очень знаковая точка в этом нелегком процессе для административного центра Алтайского края — города Барнаула. Игорь Григорьевич, я искренне лично вас поздравляю и не просто как председатель профильного комитета. Как говорил очень мудрый руководитель нашего города: когда чихает Барнаул, — болеет весь Алтайский край. Поэтому я вас искреннее поздравляю. Я думаю, что ваше такое желание, азарт, ваша мудрость, понимание, человечность вам помогут. Я поняла, если Савинцев сказал да — это значит да, в отличие от некоторых ваших подчиненных.

(Сказано на инаугурации Игоря Савинцева в декабре 2010 года. Стелла Штань была председателем конкурсной комиссии).

Об упразднении должности глава администрации города

Алтайское краевое Законодательное Собрание неоднократно обращалось в Государственную Думу с предложением упразднить «двуглавость» и четко определить полномочия руководителей органов местного самоуправления. В конечном итоге это было отражено в федеральном законе, приняты поправки в краевое законодательство. Эти изменения поднимают статус главы администрации, соединяя полномочия главы администрации и главы муниципального образования, возвращая институт главы представительного органа. Участники слушаний получили разъяснение: эта норма Устава вступает в силу только после истечения полномочий действующего главы муниципального образования. Это не значит, что новая система начнет действовать сию же секунду, как считают критики устава. Надо успокоиться и выполнять закон, чтобы конструктивная организация структуры власти в Барнауле начала работать. (В комментарии для газеты «Свободный курс» в октябре 2015 года).

Стелла Штань. Анна Зайкова

О распаде СССР

Как бы пафосно это ни звучало, но для меня тогда закончилась история великой страны. Я и сейчас сожалею, что это произошло так быстро. Можно было очень демократично перейти на формат конфедерации, договоров. Когда рушатся государственные границы, это не проходит безболезненно. Когда мы учились, у нас было много ребят из Грузии, Армении, Узбекистана. По прошествии времени очень хорошо видно, насколько ценна была та дружба народов, те человеческие контакты. (В опросе на altapress.ru в декабре 2016 года).

О своем назначении на пост представителя губернатора в АКЗС

Триумф — это торжественное вступление в столицу после победы, а я ни с кем не воевала. Должность, на которую меня назначил губернатор, это новая для меня деятельность. Правда, круг обязанностей мне понятен — раньше я была депутатом, теперь представляю губернатора в законодательном собрании. (В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

О своем функционале

Официально — я отвечаю за взаимодействие органов исполнительной власти и депутатского корпуса и за реализацию права законодательной инициативы губернатора и правительства. И это не просто техническая работа. Здесь уже есть политическая составляющая: объяснить, доказать почему позиция губернатора и правительства верная и чем она будет полезна для жителей региона. И затем — отследить, как применяется закон. Еще одна задача — не допускать конфликтов: межпартийных, фракционных — на почве законопроектов, с которыми заходят губернатор и правительство. Например, я попала из огня да в полымя — в октябре рассматривали проект бюджета. Я считаю, что мы конструктивно отработали с фракциями их пожелания. Мы объясняли, скажем, коммунистам, что их пожелания по улучшению жилищных условий на селе реализованы в программе по устойчивому развитию сельских территорий. (В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

О политических переменах в Алтайском крае

Сегодня в политике в тренде преемственность, опора на традиции и одновременно движение вперед. Поэтому нужны все — опытные, проверенные делами и временем, и молодые амбициозные. Вот на округ, где я была депутатом, пришел мой однопартиец Денис Голобородько. По прошествии 2,5 лет можно сказать, что в нем не ошиблись. Он хорошо зарекомендовал себя, сегодня руководит региональным исполкомом партии «Единая Россия». (В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Стелла Штань. Анна Зайкова

О законотворческой деятельности

Знаете, есть анекдот: что бы ни делали, все равно автомат Калашникова получается. Какой закон ни возьми, почти каждый в исполнении выйдет на муниципальный уровень. Три четвертых законов «привязаны» к местной тематике. (В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

О партийной работе

Я являюсь замсекретаря регионального отделения по партийным проектам. Это моя сфера ответственности. И она никак не «заходит» на мое профессиональное поле деятельности. Мне всегда удавалось разделять эти темы. Но если моя работа хоть чуть-чуть усилит авторитет партии, я буду рада. Никогда не забуду, когда после выборов в Немецком национальном районе мне сказали, что авторитет партии немножко вырос. Мне было приятно. (В интервью altapress.ru в феврале 2019 года).

Стелла Штань Анна Зайкова

О торговле и магазинах

Услуги торговли в большинстве своем устраивают. Я при всей моей нелюбви ходить по магазинам с большим удовольствием хожу в продовольственные. Мне доставляет удовольствие взять тележку, на ней подвезти продукты к машине. (В интервью газете «Свободный курс» в октябре 2003 года).

О светской жизни