Разработчики игр выкупают рейсы и эвакуируют сотрудников из России

Разработчики игр эвакуируют сотрудников из России и выкупают чартерные рейс, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в одном из случаев вывозят сотни мужчин с семьями.

Уточняется, что в студиях по разработке две трети работников — дизайнеры и художники, а не ИТ-специалисты, которые могут претендовать на «бронь».

При этом студии, не способные эвакуировать сотрудников, планируют защищать их другими способами.

Как сообщает «Газета.ру», ранее глава СПЧ Валерий Фадеев высказался против «брони» от частичной мобилизации, распространяющейся на ИТ-специалистов.

Напомним, студентам очной и очно-заочной форм обучения дадут отсрочку.