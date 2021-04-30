Разработчики «Спутника V» будут судиться с Бразилией из-за вакцины

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa.

Причиной конфликта стало заявление представителя Национального агентства по санитарному надзору Anvisa Густаво Мендеса о том, что регулятор не получал образцы вакцины для тестирования и не проводил тест на реплицированный аденовирус.

«После признания бразильского регулятора Anvisa в том, что он не тестировал вакцину „Спутник V“, мы инициируем в Бразилии судебное разбирательство против Anvisa по делу о клевете за умышленное распространение ложной и неточной информации», — сказано в сообщении разработчика вакцины.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило ввоз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страну, пишет News.ru. В качестве причины представители регулятора назвали нехватку информации, гарантирующей безопасность препарата.

Между тем министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самой эффективной в мире.