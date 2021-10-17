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Политика

Разведка: китайская гиперзвуковая ракета облетела всю планету

Китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, облетела всю планету перед тем как поразить цель, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки.

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса.
открытые источники (CC0)

Событие произошло в августе, но разведанные появились только сейчас.

Китай продемонстрировал «передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох», считают источники издания.

Гиперзвуковой планирующий блок лишь на несколько десятков метров отклонился от цели.

Однако, как источники отметили — «испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица», пишет «Интерфакс».

Как заявил один из источников издания, «мы понятия не имеем, как они это сделали».

Испытание подняло новые вопросы о том, почему США часто недооценивают модернизацию вооруженных сил Китая.

По мнению экспертов, в случае полета гиперзвукового аппарата через Антарктиду Китай может нанести удар по США с южного направления, которое совершенно не прикрыто системой противоракетной обороны.

Между тем российская система противовоздушной обороны научилась сбивать гиперзвуковые ракеты. Проведенные в 2020 году испытания зенитной ракетной системы С-300В4 показали, что комплекс способен поражать оперативно-тактические и гиперзвуковые ракеты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.

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