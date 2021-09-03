3 сентября 21°C
﻿
Политика
36

Реалистичная и достижимая. Алтайские единороссы приняли «народную» программу на выборы в АКЗС

Алтайское реготделение «Единой России» приняло предвыборную программу, с которой кандидаты пойдут в краевое Заксобрание.

https://altai-ter.er.ru/activity/news/altajskie-edinorossy-prinyali-programmu-na-vybory-v-kraevoj-parlament

Партийцы провели колоссальную колоссальную работу по сбору предложений и пожеланий жителей региона, получив в итоге по-настоящему народную программу, заметил член Генерального совета партии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Работа над программой, с которой наша партия пойдет на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание, велась длительное время на системной основе с подключением широкого круга специалистов, экспертов во всевозможных областях и, конечно же, с учетом мнений жителей нашего края. Каждый мог поучаствовать в создании этого документа. Я и сам принимал участие в подготовке программы. В ней содержатся и мои мысли, и мое представление о том, как должен развиваться регион, — прокомментировал губернатор.

Окончательная версия документа ставит конкретные задачи перед каждым единороссом в регионе, и эти задачи должны будут полностью выполнены за пять лет, подчеркнул секретарь реготделения, председатель АКЗС Александр Романенко.

Когда мы создавали рабочую группу по разработке предвыборной программы, то говорили о том, что итоговая версия должна быть рабочей. Как и сказал Виктор Томенко, наша программа действительно стала народной, реалистичной и достижимой, — отметил Романенко.

По его данным, в партию поступило около 10000 предложений от жителей Алтайского края и все легли в основу программы. Документ не содержит пустых обещаний, он полностью рабочий и ставит перед каждым партийцем конкретные задачи, резюмировал Александр Романенко.

Член Высшего совета «Единой России», председатель комитета Госудумы по обороне Владимир Шаманов отметил полную финансовую обоснованность предложений партийной программы.

Я присутствовал на встрече Президента России Владимира Путина с лидерами списка партии, где свои предложения обозначили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Отмечу, все предложения были полностью просчитаны с финансовой точки зрения. Первостепенное значение мы будем и дальше уделять сохранению сильного государства, народосбережению, в частности семьям с детьми. Мы должны передать сильную и процветающую страну нашим детям и внукам. Это наша главнейшая цель, — сказал Шаманов.

Он также обратил внимание коллег на обязательность ежегодных отчетов перед избирателями за выполнение пунктов предвыборной программы.

Напомним, выборы в Госдуму и АКЗС пройдет 17−19 сентября.

Как ранее писал altapress.ru, другие парламентские партии также подготовили свои программные документы на выборы в АКЗС.

Так, крайком КПРФ идет на выборы с программой возрождения Алтая, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» назвала свою программу «Хожу по краю» и сосредоточилась на острых социальных проблемах, со стратегией определились и в ЛДПР.

Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость