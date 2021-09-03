Реалистичная и достижимая. Алтайские единороссы приняли «народную» программу на выборы в АКЗС

Партийцы провели колоссальную колоссальную работу по сбору предложений и пожеланий жителей региона, получив в итоге по-настоящему народную программу, заметил член Генерального совета партии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Работа над программой, с которой наша партия пойдет на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание, велась длительное время на системной основе с подключением широкого круга специалистов, экспертов во всевозможных областях и, конечно же, с учетом мнений жителей нашего края. Каждый мог поучаствовать в создании этого документа. Я и сам принимал участие в подготовке программы. В ней содержатся и мои мысли, и мое представление о том, как должен развиваться регион, — прокомментировал губернатор.

Окончательная версия документа ставит конкретные задачи перед каждым единороссом в регионе, и эти задачи должны будут полностью выполнены за пять лет, подчеркнул секретарь реготделения, председатель АКЗС Александр Романенко.

Когда мы создавали рабочую группу по разработке предвыборной программы, то говорили о том, что итоговая версия должна быть рабочей. Как и сказал Виктор Томенко, наша программа действительно стала народной, реалистичной и достижимой, — отметил Романенко.

По его данным, в партию поступило около 10000 предложений от жителей Алтайского края и все легли в основу программы. Документ не содержит пустых обещаний, он полностью рабочий и ставит перед каждым партийцем конкретные задачи, резюмировал Александр Романенко.

Член Высшего совета «Единой России», председатель комитета Госудумы по обороне Владимир Шаманов отметил полную финансовую обоснованность предложений партийной программы.

Я присутствовал на встрече Президента России Владимира Путина с лидерами списка партии, где свои предложения обозначили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Отмечу, все предложения были полностью просчитаны с финансовой точки зрения. Первостепенное значение мы будем и дальше уделять сохранению сильного государства, народосбережению, в частности семьям с детьми. Мы должны передать сильную и процветающую страну нашим детям и внукам. Это наша главнейшая цель, — сказал Шаманов.

Он также обратил внимание коллег на обязательность ежегодных отчетов перед избирателями за выполнение пунктов предвыборной программы.

Напомним, выборы в Госдуму и АКЗС пройдет 17−19 сентября.

Как ранее писал altapress.ru, другие парламентские партии также подготовили свои программные документы на выборы в АКЗС.

Так, крайком КПРФ идет на выборы с программой возрождения Алтая, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» назвала свою программу «Хожу по краю» и сосредоточилась на острых социальных проблемах, со стратегией определились и в ЛДПР.