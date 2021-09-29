Референдум об отмене смертной казни пройдет в Белоруссии

«Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки, я думаю, что большинство за сохранение смертной казни. Если уже на то пошло, надо рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии готовят проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум пройдет не позднее февраля 2022 года.

Единственная страна

Белоруссия − единственная страна в Европе и СНГ, где разрешена смертная казнь. Ее назначают как исключительную меру наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Белорусские законы запрещают назначать смертную казнь и пожизненное заключение женщинам.

Родственникам не сообщают о расстреле и не дают увидеться с осужденным на последнем свидании. Тела смертников хоронят скрытно, пишет polit.ru. О месте захоронения семье преступника не сообщают.

Заявление Евросоюза

Ранее Европейский союз вновь заявил о своем неприятии высшей меры наказания при любых обстоятельствах.