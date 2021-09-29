29 сентября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Референдум об отмене смертной казни пройдет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни в стране, передает «Sputnik Беларусь».

Магазины пистолетов-пулеметов Шпагина и Судаева.
Магазины пистолетов-пулеметов Шпагина и Судаева.
DL24, wikipedia.org

«Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки, я думаю, что большинство за сохранение смертной казни. Если уже на то пошло, надо рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии готовят проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум пройдет не позднее февраля 2022 года.

Единственная страна

Белоруссия − единственная страна в Европе и СНГ, где разрешена смертная казнь. Ее назначают как исключительную меру наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Белорусские законы запрещают назначать смертную казнь и пожизненное заключение женщинам.

Родственникам не сообщают о расстреле и не дают увидеться с осужденным на последнем свидании. Тела смертников хоронят скрытно, пишет polit.ru. О месте захоронения семье преступника не сообщают.

Заявление Евросоюза

Ранее Европейский союз вновь заявил о своем неприятии высшей меры наказания при любых обстоятельствах.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с ЕС», — говорится в документе представительства Евросоюза в Беларуси.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость