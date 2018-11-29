Родственники приговоренных к смертной казни в Белоруссии получили подтверждения о расстреле

Мать другого осужденного по делу «черных риелторов» — 36-летнего Игоря Гершанкова — 28 ноября в Могилевском областном суде получила подтверждение, что в отношении сына приговор также приведен в исполнение, говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».
В общей сложности четыре человека были казнены в 2018 году.
В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора. В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров.
Еще два смертника
На данный момент в Белоруссии исполнения смертного приговора ожидают двое — Вячеслав Сухарко и Александр Жильников.
Заявление Евросоюза
28 ноября Европейский союз вновь заявил о своем неприятии высшей меры наказания при любых обстоятельствах.
«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с ЕС», — говорится в документе представительства Евросоюза в Беларуси.
Введение белорусскими властями моратория на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене было бы положительным событием, отмечают авторы заявления.
Банда «черных риелторов»
Группа «черных риелторов» действовала в Могилеве в 2009—2015 годах. Злоумышленники подыскивали одиноких людей с недвижимостью, уговаривали их продать или разменять жилье, а затем убивали.
Жертвами преступников стали шесть человек.
Злоумышленники вводили потерпевших в состояние глубоко сна, подмешивая в спиртные напитки клофелин. Затем жертв душили, надевали на голову полиэтиленовый пакет, обматывали скотчем и отвозили для захоронения в заранее выкопанных могилах. Некоторых потерпевших закапывали заживо.
Приговоры
Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры:
- Игорю Гершанкову — высшая мера наказания — расстрел;
- Семену Бережнову — высшая мера наказания — расстрел;
- Татьяне Гершанковой — 24 года тюрьмы с конфискацией имущества;
- Борису Колесникову — 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.
Белорусские милиционеры назвали это дело «конвейером смерти».
Высшая мера
Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.
Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются для захоронения, а место их погребения не сообщается.