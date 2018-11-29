Родственники приговоренных к смертной казни в Белоруссии получили подтверждения о расстреле

27 ноября координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда сообщил, что исполнен приговор в отношении 31-летнего Семена Бережного (приговорен к высшей мере наказания Могилевским областным судом 21 июля 2017 года). Об исполнении приговора правозащитнику сообщили родственники Бережного.

Мать другого осужденного по делу «черных риелторов» — 36-летнего Игоря Гершанкова — 28 ноября в Могилевском областном суде получила подтверждение, что в отношении сына приговор также приведен в исполнение, говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

В общей сложности четыре человека были казнены в 2018 году.

В 2016 году в Белоруссии были приведены в исполнение четыре смертных приговора. В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров.

Еще два смертника

На данный момент в Белоруссии исполнения смертного приговора ожидают двое — Вячеслав Сухарко и Александр Жильников.

Заявление Евросоюза

28 ноября Европейский союз вновь заявил о своем неприятии высшей меры наказания при любых обстоятельствах.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с ЕС», — говорится в документе представительства Евросоюза в Беларуси.

Евросоюз. sq.com.ua

Введение белорусскими властями моратория на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене было бы положительным событием, отмечают авторы заявления.

Банда «черных риелторов»

Группа «черных риелторов» действовала в Могилеве в 2009—2015 годах. Злоумышленники подыскивали одиноких людей с недвижимостью, уговаривали их продать или разменять жилье, а затем убивали.

Жертвами преступников стали шесть человек.

Злоумышленники вводили потерпевших в состояние глубоко сна, подмешивая в спиртные напитки клофелин. Затем жертв душили, надевали на голову полиэтиленовый пакет, обматывали скотчем и отвозили для захоронения в заранее выкопанных могилах. Некоторых потерпевших закапывали заживо.

Приговоры

Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры:

Игорю Гершанкову — высшая мера наказания — расстрел;

Семену Бережнову — высшая мера наказания — расстрел;

Татьяне Гершанковой — 24 года тюрьмы с конфискацией имущества;

Борису Колесникову — 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.

Белорусские милиционеры назвали это дело «конвейером смерти».

Высшая мера

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются для захоронения, а место их погребения не сообщается.