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Политика

Регулятор ФРГ заявил о нехватке газа, чтобы пережить зиму без российского «голубого топлива»

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что немецкие хранилища недостаточно полны, чтобы пережить зиму без поставок российского газа.

Газ
Газ
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью газете Bild am Sonntag.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — сказал Мюллер.

При этом он напомнил, что работы по техобслуживанию газопровода «Северный поток» должны завершиться на следующей неделе.

«Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве», — подчеркнул он.

Мюллер призвал не паниковать частным домовладельцам — им газа хватит на больший период, чем промышленности.

«Кроме того, нет сценария, при котором мы полностью остаемся без газа. Даже если Россия перестанет поставлять газ, мы все равно будем получать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или в будущем с германских терминалов сжиженного газа», — сказал регулятор.

Ранее президент Сербии описал «адскую для всех» жизнь в Европе без российского газа.

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