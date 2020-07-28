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Политика

Ректор НГУ: развитие новосибирского Академгородка отстало на 20−30 лет

Развитие Академгородка серьезно задержалось, заявил ректор Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Федорук.

НГУ.
НГУ.
nsu.ru

Экономический факультет Новосибирского государственного университета (НГУ) опубликовал интервью с ректором университета. Он решил объяснить, зачем баллотируется в заксобрание региона.

«Развитие Академгородка задержалось лет на 20. Может быть, на 30. Например, очень отсталая инфраструктура. Я должен это место развивать, и я не собираюсь бросать университет», — отметил Федорук.

По словам ректора, его ближайшее окружение «всячески отговаривало» его от выдвижения: «Лишняя публичность тоже не есть хорошо», пишет Тайга.инфо.

Федорчук занимает ректорский кабинет более восьми лет.

Выборы в заксобрание Новосибирской области пройдут в сентябре.

Научный центр

Академгородок является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет, физико-математическая школа.

Здесь же расположен Центр вирусологии «Вектор».

Академгородок основан в 1957 году.

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