Ректор НГУ: развитие новосибирского Академгородка отстало на 20−30 лет

Экономический факультет Новосибирского государственного университета (НГУ) опубликовал интервью с ректором университета. Он решил объяснить, зачем баллотируется в заксобрание региона.
«Развитие Академгородка задержалось лет на 20. Может быть, на 30. Например, очень отсталая инфраструктура. Я должен это место развивать, и я не собираюсь бросать университет», — отметил Федорук.
По словам ректора, его ближайшее окружение «всячески отговаривало» его от выдвижения: «Лишняя публичность тоже не есть хорошо», пишет Тайга.инфо.
Федорчук занимает ректорский кабинет более восьми лет.
Выборы в заксобрание Новосибирской области пройдут в сентябре.
Научный центр
Академгородок является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет, физико-математическая школа.
Здесь же расположен Центр вирусологии «Вектор».
Академгородок основан в 1957 году.