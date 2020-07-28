Ректор НГУ: развитие новосибирского Академгородка отстало на 20−30 лет

Экономический факультет Новосибирского государственного университета (НГУ) опубликовал интервью с ректором университета. Он решил объяснить, зачем баллотируется в заксобрание региона.

«Развитие Академгородка задержалось лет на 20. Может быть, на 30. Например, очень отсталая инфраструктура. Я должен это место развивать, и я не собираюсь бросать университет», — отметил Федорук.