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Политика

Решение суда: Путин, Медведев, Песков и Сечин являются социальной группой

Менделеевский районный суд Татарстана признал президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а также председателя правительства Дмитрия Медведева и главу корпорации «Роснефть» Игоря Сечина социальной группой, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

Суд рассматривал административное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении местного жителя Радислава Федорова.

Мужчину признали виновным из-за публикации двух видеороликов в соцсети и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

«Анализ данного видеоролика выявил высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определённой социальной группе — представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина», — приводит Чиков в Telegram решение суда.

Глава «Агоры» уточнил, что апелляционная жалоба уже подана, пишет News.ru. Верховный суд Татарстана рассмотрит ее 15 января.

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