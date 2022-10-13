Ресторан армейского питания открыли на базе столовой для ракетчиков «Сатаны»

В Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области на базе столовой открыли ресторан армейского питания, сообщает Минобороны РФ .

Меню для ракетчиков состоит из широкого разнообразия холодных закусок, напитков, первый и вторых блюд.

Такой ресторан армейского типа, по мнению МО, будет способствовать эстетически на военных. А также — культуре приема пищи.

Статус ресторана столовая получила благодаря соответствию требованиям, предъявляемым к оснащению.

Ранее Минобороны подписало контракт на поставку межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», напоминает Газета.Ru. Эти ракеты заменят советские «Воевода», которые в странах НАТО называют «Сатана».

В 2018 году в России решили утилизировать баллистические ракеты «Сатана».