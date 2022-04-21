«Сармат». Как Россия запустила супермощную баллистическую ракету, и что на это ответили за рубежом

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Когда полк «Сармат» заступит на дежурство?

Ранее в Минобороны уточнили, что первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года. В Красноярском крае.

«В Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс „Сармат“. Для этих целей в переоснащаемом полку готовится соответствующая инфраструктура».