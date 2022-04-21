21 апреля
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Жизнь

«Сармат». Как Россия запустила супермощную баллистическую ракету, и что на это ответили за рубежом

На космодроме «Плесецк» успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Она — самая мощная в мире. Что известно о событии, и как на него отреагировал Запад — в нашем материале.

Межконтинентальная баллистическая ракета.
Межконтинентальная баллистическая ракета.
кадр из видео.
1
Что может ракета «Сармат»?

«Сармат» — мощнейшая ракета. Дальность поражения целей у нее — наибольшая в мире.

Она может преодолевать перспективные системы ПРО и при этом использует разные траектории полета.

2
Чем «Сармат» отличается от других ракет?

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» отличается от прошлых ракет расширенным диапазоном боевого оснащения. Она может нести планирующие звуковые блоки, подчеркивает РИА Новости.

«Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки», — добавили в Минобороны.

3
Когда запустили «Сармат»?

Как сообщило Минобороны, «Сармат» запустили 20 апреля в 15:12 (мск).

В ведомстве подчеркнули, что «задачи пуска выполнены в полном объеме»: «Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка».

4
А где находится космодром «Плесецк»?

Космодром «Плесецк», с которого запустили ракету, находится в Архангельской области.

5
Когда полк «Сармат» заступит на дежурство?

Ранее в Минобороны уточнили, что первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года. В Красноярском крае.

«В Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс „Сармат“. Для этих целей в переоснащаемом полку готовится соответствующая инфраструктура».

6
Что о «Сармате» говорит Путин?

Президент Владимир Путин поздравил армию России с успешным испытанием «Сармата», передает РИА Новости.

«Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в палу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — заметил лидер страны.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
7
Как запуск «Сармата» прокомментировал Рогозин?

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал запуск «Сармата» подарком НАТО.

«А мы сегодня — в этот памятный день — сделали подарок НАТО!», — написал он в своем Telegram-канале.

8
Как на запуск «Сармата» отреагировали в Японии?

Хирокадзо Мацуно — генсек Кабмина Японии — заявил, что после запуска баллистической ракеты «Сармат» страна продолжит отслеживать военную деятельность России. Об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжим внимательно отслеживать военную активность России, в том числе и данный пуск, а также продолжим сбор информации», — сказал чиновник.

9
Чего опасаются в Великобритании?

Читатели британской газеты Daily Mail, передают «Известия» отреагировали на запуск «Сармата». В комментариях под публикацией они выразили тревогу.

«И наш премьер делает из нас мишень», — написала diane7.

«Это тревожно, особенно, учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая, первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нанести ядерный заряд», — заметил John Davidson UK.

А газета The Sun сообщила читателям, что Путин успешно запустил ракету «Сатана-2». Эксперт рассказал изданию, что одна она может уничтожить почти весь Нью-Йорк, а пять-шесть — все восточное побережье Штатов.

10
А США видят угрозу в новом запуске?

Нет. США не увидели угрозы в запуске «Сармата», ссылается Reuters на Минобороны Америки.

В Пентагоне добавили, что испытание считают обычным, и оно не представляет опасности для Вашингтона. Отмечается, что о нем страну «должным образом уведомили».

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