20 апреля
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Жизнь

Россия запустила самую мощную в мире межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»

На космодроме «Плесецк» из шахтной установки провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщает РИА «Новости».

Межконтинентальная баллистическая ракета.
Межконтинентальная баллистическая ракета.
кадр из видео.

Пуск провели в среду, 20 апреля. В Минобороны РФ отметили, что «задачи пуска выполнены в полном объеме».

«Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — рассказали в ведомстве.

Данный пуск — первый в программе государственных испытаний ракеты «Сармат».

Президент России Владимир Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием, сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она может преодолевать перспективные системы ПРО, используя различные траектории полета.

В Минобороны подчеркнули, что баллистическая ракета «значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил» России.

Ранее в ведомстве сообщили, что первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года — в Красноярском крае.

«В Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат». Для этих целей в переоснащаемом полку готовится соответствующая инфраструктура.

Планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат».

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