Россия запустила самую мощную в мире межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»

Пуск провели в среду, 20 апреля. В Минобороны РФ отметили, что «задачи пуска выполнены в полном объеме».
«Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — рассказали в ведомстве.
Данный пуск — первый в программе государственных испытаний ракеты «Сармат».
Президент России Владимир Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием, сообщили в Telegram-канале Кремля.
«Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она может преодолевать перспективные системы ПРО, используя различные траектории полета.
В Минобороны подчеркнули, что баллистическая ракета «значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил» России.
Ранее в ведомстве сообщили, что первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года — в Красноярском крае.
«В Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат». Для этих целей в переоснащаемом полку готовится соответствующая инфраструктура.
Планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат».