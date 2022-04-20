Россия запустила самую мощную в мире межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»

На космодроме «Плесецк» из шахтной установки провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщает РИА «Новости» .

Пуск провели в среду, 20 апреля. В Минобороны РФ отметили, что «задачи пуска выполнены в полном объеме».

«Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — рассказали в ведомстве.

Данный пуск — первый в программе государственных испытаний ракеты «Сармат».

Президент России Владимир Путин поздравил Минобороны с успешным испытанием, сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она может преодолевать перспективные системы ПРО, используя различные траектории полета.

В Минобороны подчеркнули, что баллистическая ракета «значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил» России.

Ранее в ведомстве сообщили, что первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство к концу 2022 года — в Красноярском крае.

«В Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат». Для этих целей в переоснащаемом полку готовится соответствующая инфраструктура.

Планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат».