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Политика

Рейтинг доверия Владимиру Путину не смог уронить даже коронавирус

Всероссийский центр исследования общественного мнения опубликовал 29 января рейтинги политиков и политических партий России. Президенту Владимиру Путину, согласно опросу россиян, сегодня доверяют почти 69%.

Владимир Путин и кандидат в председатели правительства Михаил Мишустин.
Владимир Путин и кандидат в председатели правительства Михаил Мишустин.
kremlin.ru

Опрос проводился среди 1200 жителей России с 18 по 24 мая. Деятельность Владимира Путина на посту президента в период пандемии коронавируса одобрили 65% опрошенных. Этот показатель сопоставим с докризисным.

Доверие премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 52,5% опрошенных. Напомним, что у Дмитрия Медведева перед отставкой с поста премьера было всего лишь около 35−37%.

Третьим по популярности политиком остается Владимир Жириновский, у лидера ЛДПР пока 33,7% голосов. Геннадия Зюганова помнят и поддерживают 30,8%. В аутсайдерах, как всегда, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов — 27,5% опрошенных одобряют его работу в парламенте.

Если же говорить о новом правительстве России, то пока его деятельность одобряют около 37% россиян, по итогам проведенного опроса.

Рейтинг парламентских политических партий оказался достаточно волатильным. У «Единой России» он по-прежнему составляет около 34%, далее следуют КПРФ — 14,5%, ЛДПР — 11,5% и «Справедливая Россия» — 5,4%.

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