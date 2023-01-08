Режим прекращения огня на Украине завершился, McDonald's ушел с казахстанского рынка, а РФС откажется от экипировки Adidas. Что еще произошло 7 января

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Минобороны РФ, брифинг 7 января
Российские войска соблюдали до 24.00 часов в районе проведения СВО режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, ВСУ в течение прошедших суток продолжали артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.
Так, на Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено 11 минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям российских войск. По жилым кварталам Донецка украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по Макеевке нанесен удар американскими снарядами РСЗО HIMARS.
Ответным огнём российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены.
На Купянском направлении в Харьковской области отражена атака подразделений 14 механизированной бригады ВСУ. Ответным огнём уничтожено более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении отражена атака двух штурмовых групп 80 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери данных подразделений противника составили более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап.
На Донецком направлении сорвана попытка подразделений 110 механизированной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в ДНР. Потери противника в результате ответного огня составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.
На Южно-Донецком направлении в ДНР пресечена контратака подразделений 108 бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнём уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.
Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, перехвачены пять снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США в ДНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7957 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 россиян. В список попали Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Никита Михалков, а также Маргарита Симоньян.
- США не будут отправлять на Украину танки Abrams, так как они потребляют много топлива и сложны в эксплуатации, заявил зампомощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер.
- Администрация Запорожской области сообщила, что с 9 января начнется выдача пропусков предприятиям и организациям для перемещения по региону, действовать они начнут с 1 марта.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика пока не намерена передавать Украине свои очередные танки.
Экономика, что с ней происходит
- McDonald’s уйдет с рынка Казахстана из-за проблем с поставками сырья, возникших у сети после продажи российского бизнеса.
- В Турции готова инфраструктура для создания газового хаба, рассказал министр энергетики страны Фатих Донмез телеканалу Haberturk.
- ВТБ обратился в Казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга с просьбой о лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним.
- Иранские производители планируют сотрудничать с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (входит в Роскосмос) для производства трамваев.
- Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что многие инвесторы уже высказывают заинтересованность вкладывать средства в развитие и инфраструктуру нового города в Херсонской области на Арабатской стрелке.
- Порядка 300 бойцов ОМОН из Чечни отправились в зону проведения специальной военной операции.
- В Крыму в 2023 году разработают и представят электромобиль на базе УАЗ.
- Минимальная розничная цена игристого вина в России выросла до 239 рублей. Минимальная оптовая цена достигла 199 рублей.
- Авиакомпания «Ижавиа» в 2022 году выполнила почти 3,6 тыс. рейсов и перевезла рекордные для себя почти 470 тыс. пассажиров.
Реакции политиков
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на фоне украинского кризиса Запад начал новую холодную войну, в которой Венгрия должна «остаться в стороне», поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.
- Анкара надеется на продление режима прекращения огня между РФ и Украиной, готова приложить усилия для ведения диалога, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Реакции: люди, сообщества
- Патриарх Кирилл заявил, что русские и украинцы — один народ, а церковь делает все, чтобы они не стали врагами. Кроме того, он заявил, что священник не имеет права брать в руки оружие, а его участие в военных действиях — это огромный риск.
- Российский футбольный союз в 2023 году откажется от использования экипировки компании Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор.
Информация, которую вы могли пропустить
- Информация о гибели чеченских командиров на Украине — это «небылицы», они находятся «в полном здравии и прекрасном расположении духа», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанизмом решение Киева лишить украинского гражданства 13 священников канонической УПЦ.
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» планирует расширенную экспансию на образовательные рынки Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в области ядерных технологий и смежных с ними, заявил ректор вуза Владимир Шевченко.
Финансы
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