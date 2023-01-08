Режим прекращения огня на Украине завершился, McDonald's ушел с казахстанского рынка, а РФС откажется от экипировки Adidas. Что еще произошло 7 января

Российские войска соблюдали до 24.00 часов в районе проведения СВО режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, ВСУ в течение прошедших суток продолжали артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Так, на Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено 11 минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям российских войск. По жилым кварталам Донецка украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по Макеевке нанесен удар американскими снарядами РСЗО HIMARS.

Ответным огнём российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены.

На Купянском направлении в Харьковской области отражена атака подразделений 14 механизированной бригады ВСУ. Ответным огнём уничтожено более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении отражена атака двух штурмовых групп 80 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери данных подразделений противника составили более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап.

На Донецком направлении сорвана попытка подразделений 110 механизированной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в ДНР. Потери противника в результате ответного огня составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.

На Южно-Донецком направлении в ДНР пресечена контратака подразделений 108 бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнём уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.

Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, перехвачены пять снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США в ДНР и Запорожской области.