7 января
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Политика

Удары в режим тишины, разрыв соглашения по ракетному комплексу «Сатана», и рост цен на игристое. Что еще произошло 6 января

Что произошло 6 января в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 6 января

Минобороны РФ, брифинг 6 января

На Купянском направлении в течение прошедших суток результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка ДНР.

Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ, потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах.

В районе населенного пункта Красный Лиман Днр поражен пункт управления 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа ДНР уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20.

В районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США.

Поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки уничтожены пять украинских беспилотников.

Кроме того, перехвачены восемь американских РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7437 танков и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина РСЗО, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7951 единица спецтехники.

Несмотря на введенный Россией режим тишины, на Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено четыре минометных обстрела российских позиций.

В районе населенного пункта Белогоровка ЛНР три артиллерийских обстрела.

Из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов.

  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку из РСЗО, несмотря на действие объявленного Россией режима тишины. Об этом сообщили в пятницу в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — ТАСС.

  • Кабинет министров Украины разорвал соглашение с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана», по классификации НАТО Satan). Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук — РИА Новости.

Экономика, что с ней происходит

  • Газпром подает транзитом через Украину газ для Европы в объеме 35,5 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, сообщил представитель Газпрома — ТАСС.

  • Инфляция в зоне евро сократилась в декабре до 9,2% в годовом исчислении с 10,1% в ноябре. Об этом сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны. Об этом пишет ТАСС.

  • Объем перевозок грузов в РФ внутренними водными путями по плану в 2023 году должен вырасти до 118,8 млн тонн, объем перевозок пассажиров — до 10,9 млн чел. Об этом в пятницу говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Росморречфлота.

  • Средняя цена на пшеницу благодаря реализации зерновой сделки снизилась с $440 за тонну до $320. Об этом сообщил в пятницу глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи.

  • Минимальная розничная цена (МРЦ) за 0,75 литра игристого вина с 7 января 2023 года повышается со 169 рублей до 239 рублей. Соответствующий приказ Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов 27 декабря 2022 года.

Игристое вино
Игристое вино
Открытые источники в Интернете

  • Власти Казахстана были готовы содействовать в ускорении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов McDonald’s в стране. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.

  • Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время посещения Мариуполя отметил, что работа Азовского судоремонтного завода и порта будет восстановлена. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Реакции политиков

  • Турция продолжает переговоры с Россией по вопросу отсрочки оплаты за природный газ. Об этом в пятницу заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез в эфире телеканала Haberturk.

  • Соединенные Штаты пытаются добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры об урегулировании на Украине, отказавшись от своих новых регионов. Об этом заявил в пятницу на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Реакции: люди, сообщества

  • Патриарх Кирилл призвал молиться за братьев и сестер на украинской земле. Об этом он заявил в Рождественской проповеди — ura.ru.

«Будем молиться за наших братьев и сестер на украинской земле, будем молиться за страну нашу, за властей, за воинство, за наших родных и близких в надежде на то, что силой и благодатью Божию правда победит», — сказал Патриарх.

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
Скриншот видео на странице vk.com/patriarhkirill

Информация, которую вы могли пропустить

  • В России создадут материалы для гибких крыльев самолетов будущего.

Российские ученые работают над созданием материалов, которые позволят отказаться от отдельных компонентов механизации крыла и заменить их на цельные элементы, способные изгибаться под действием электромагнитного поля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

  • Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилищном массиве Строитель, на улице Ленина, 237, ранена мирная горловчанка», — написал он в своем Telegram-канале.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на праздничные дни:

  • USD 70,34
  • EUR 75,66
  • CNY 9,89

Отличного Рождества! Кстати, загляните, что произошло 5 января: «Режим прекращения огня, миссию по Еленовке хотят расформировать, и борьба с беспилотниками».

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