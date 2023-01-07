Удары в режим тишины, разрыв соглашения по ракетному комплексу «Сатана», и рост цен на игристое. Что еще произошло 6 января

Главное за 6 января
Минобороны РФ, брифинг 6 января
На Купянском направлении в течение прошедших суток результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка ДНР.
Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ, потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах.
В районе населенного пункта Красный Лиман Днр поражен пункт управления 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа ДНР уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20.
В районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США.
Поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.
Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО за сутки уничтожены пять украинских беспилотников.
Кроме того, перехвачены восемь американских РСЗО HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7437 танков и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина РСЗО, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7951 единица спецтехники.
Несмотря на введенный Россией режим тишины, на Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено четыре минометных обстрела российских позиций.
В районе населенного пункта Белогоровка ЛНР три артиллерийских обстрела.
Из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов.
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Экономика, что с ней происходит
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Власти Казахстана были готовы содействовать в ускорении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов McDonald’s в стране. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.
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Реакции политиков
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Реакции: люди, сообщества
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