Режим прекращения огня, миссию по Еленовке хотят расформировать, и борьба с беспилотниками. Что еще произошло 5 января

Что произошло 5 января в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Главное за 5 января

Президент Владимир Путин поручил прекратить огонь в рождественскую ночь на территории СВО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 5 января призвал стороны прекратить огонь во время Рождества, чтобы люди смогли посетить храмы. Путин прислушался к главе РПЦ и поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Минобороны РФ , брифинг 5 января На Купянском направлении в результате арт На Купянском направлении результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14 и 95 механизированных бригад ВСУ уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95 десантно-штурмовой бригады. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа. На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110 мотопехотной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил поражены 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах. В районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области и Красный Лиман ДНР уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино ДНР уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха». В районах населенных пунктов Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка ДНР на огневых позициях уничтожены: самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация». Уничтожены три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30. Уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37. Истребительной авиацией ВКС сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожен 21 украинский беспилотник. Кроме того, перехвачено пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Всего с начала спецоперации уничтожены: 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина РСЗО, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спасатели извлекли из-под завалов Первомайской центральной городской многопрофильной больницы в Луганской Народной Республике , попавшей накануне празднования Нового года под ракетный обстрел Вооруженных сил Украины , тело пациентки , проходившей там лечение. Об этом в четверг сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин.

Первомайской центральной городской многопрофильной больницы в Луганской Народной Республике попавшей накануне празднования Нового года под ракетный обстрел Вооруженных сил Украины тело пациентки проходившей там лечение. Об этом в четверг сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин. В Горловке сообщили об обстреле колонии со стороны ВСУ.

сообщили об обстреле колонии со стороны ВСУ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке ( ДНР) из-за невозможности доставить экспертов к месту происшествия. Об этом заявил в четверг официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Экономика , что с ней происходит

Средняя цена нефти Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель . Об это говорится в сообщении , опубликованном в Telegram-канале Минфина РФ.

. Об это говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале Минфина РФ. Главный управляющий итальянской энергетической компании Edison Никола Монти сообщил , что 31 декабря прошлого года компания завершила контракт с Россией на получение газа. Как он заявил в опубликованном в четверг в газете La Stampa интервью , для полной замены российских поставок операторам понадобится два-три года.

Никола Монти сообщил что 31 декабря прошлого года компания на получение газа. Как он заявил в опубликованном в четверг в газете La Stampa интервью для полной замены российских поставок операторам понадобится два-три года. Украина стала главным импортером немецкого оружия в 2022 году , свидетельствуют данные министерства экономики Германии , которые приводит канал Tagesschau.

в 2022 году свидетельствуют данные министерства экономики Германии которые приводит канал Tagesschau. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил , что Украина конфисковала 17 млрд гривен ( $462,6 млн) на счетах российских банков.

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Овощи , продукты , урожай. pixabay.com/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции потребовал ускорить строительство белорусских портов в России. Об этом пишет агентство БелТА.

в России. Об этом пишет агентство БелТА. Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» все-таки прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках. Об этом сообщила в четверг пресс-служба McDonald’s.

McDonald's. CC0

Реакции политиков

Президент Эстонии Алар Карис заявил , что на фоне военного конфликта России и Украины нет причин бороться с русским языком. Он отметил , что некоторые люди начинают отказываться от русского языка , однако , по его мнению , это временное явление.

Русский язык. altapress.ru

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила , что власти США не считают решение Москвы сохранить новые регионы в составе России залогом справедливого мира с Украиной , который соответствовал бы принципам ООН.

заявила что власти США не считают решение Москвы сохранить новые регионы в составе России залогом справедливого мира с Украиной который соответствовал бы принципам ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда готов приветствовать прекращение огня , заявил в четверг его официальный представитель Стефан Дюжаррик , комментируя решение России ввести режим прекращения огня в зоне СВО на рождественские праздники.

«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», — сказал Дюжаррик.

Реакции: люди , сообщества

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправил послу Франции Пьеру Леви извлеченный из своей спины осколок снаряда. «Вы видите осколок от снаряда , выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того , чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом… Осколок , вырезанный хирургами из моего позвоночника , прошу передать президенту Франции Эмманюэлю Макрону», — написал он.

Памятник Герою Советского Союза Александру Матросову снесен в городе Днепре на Украине , сообщило украинское издание Klymenko Time.

Информация , которую вы могли пропустить

Западные страны подготовили около 12 тыс. украинских военных с начала конфликта на Украине , США — примерно 3,1 тыс. из них. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер , пишет ТАСС.

с начала конфликта на Украине США — примерно 3,1 тыс. из них. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер пишет ТАСС. ФРГ намерена поставить Украине дополнительную батарею Patriot. Об этом сообщил в четверг кабмин Германии по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на праздничные дни:

USD 70,34 ₽

EUR 75,66 ₽

CNY 9,89 ₽

Отличного дня! Вот что произошло 4 января: «Обстрел мирной Васильевки, McDonald’s может уйти из Казахстана, и льготная ипотека для новых территорий».