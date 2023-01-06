Режим прекращения огня, миссию по Еленовке хотят расформировать, и борьба с беспилотниками. Что еще произошло 5 января

Главное за 5 января
- Президент Владимир Путин поручил прекратить огонь в рождественскую ночь на территории СВО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 5 января призвал стороны прекратить огонь во время Рождества, чтобы люди смогли посетить храмы. Путин прислушался к главе РПЦ и поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
Минобороны РФ, брифинг 5 января
На Купянском направлении в результате арт
На Купянском направлении результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14 и 95 механизированных бригад ВСУ уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95 десантно-штурмовой бригады. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110 мотопехотной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил поражены 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах.
В районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области и Красный Лиман ДНР уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино ДНР уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха».
В районах населенных пунктов Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка ДНР на огневых позициях уничтожены: самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация».
Уничтожены три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.
Уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37.
Истребительной авиацией ВКС сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожен 21 украинский беспилотник.
Кроме того, перехвачено пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина РСЗО, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Спасатели извлекли из-под завалов Первомайской центральной городской многопрофильной больницы в Луганской Народной Республике, попавшей накануне празднования Нового года под ракетный обстрел Вооруженных сил Украины, тело пациентки, проходившей там лечение. Об этом в четверг сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин.
- В Горловке сообщили об обстреле колонии со стороны ВСУ.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР) из-за невозможности доставить экспертов к месту происшествия. Об этом заявил в четверг официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Экономика, что с ней происходит
- Средняя цена нефти Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель. Об это говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минфина РФ.
- Главный управляющий итальянской энергетической компании Edison Никола Монти сообщил, что 31 декабря прошлого года компания завершила контракт с Россией на получение газа. Как он заявил в опубликованном в четверг в газете La Stampa интервью, для полной замены российских поставок операторам понадобится два-три года.
- Украина стала главным импортером немецкого оружия в 2022 году, свидетельствуют данные министерства экономики Германии, которые приводит канал Tagesschau.
- Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина конфисковала 17 млрд гривен ($462,6 млн) на счетах российских банков.
- Падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%, что является наихудшим результатом в истории страны. Об этом в четверг сообщило Министерство экономики Украины.
- Ростех в течение одного-двух месяцев начнет производство новейших средств радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотниками, сообщили в пресс-службе компании.
- Урожай овощей в теплицах в России в 2022 году вырос на 7% по сравнению с показателем 2021 года и достиг рекордные 1,5 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции потребовал ускорить строительство белорусских портов в России. Об этом пишет агентство БелТА.
- Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» все-таки прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках. Об этом сообщила в четверг пресс-служба McDonald’s.
Реакции политиков
- Президент Эстонии Алар Карис заявил, что на фоне военного конфликта России и Украины нет причин бороться с русским языком. Он отметил, что некоторые люди начинают отказываться от русского языка, однако, по его мнению, это временное явление.
- Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не считают решение Москвы сохранить новые регионы в составе России залогом справедливого мира с Украиной, который соответствовал бы принципам ООН.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш всегда готов приветствовать прекращение огня, заявил в четверг его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя решение России ввести режим прекращения огня в зоне СВО на рождественские праздники.
«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», — сказал Дюжаррик.
Реакции: люди, сообщества
- Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправил послу Франции Пьеру Леви извлеченный из своей спины осколок снаряда. «Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом… Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эмманюэлю Макрону», — написал он.
- Памятник Герою Советского Союза Александру Матросову снесен в городе Днепре на Украине, сообщило украинское издание Klymenko Time.
Информация, которую вы могли пропустить
- Западные страны подготовили около 12 тыс. украинских военных с начала конфликта на Украине, США — примерно 3,1 тыс. из них. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, пишет ТАСС.
- ФРГ намерена поставить Украине дополнительную батарею Patriot. Об этом сообщил в четверг кабмин Германии по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на праздничные дни:
- USD 70,34 ₽
- EUR 75,66 ₽
- CNY 9,89 ₽
Отличного дня! Вот что произошло 4 января: «Обстрел мирной Васильевки, McDonald’s может уйти из Казахстана, и льготная ипотека для новых территорий».
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