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Политика

Левада-центр: резко упал рейтинг доверия к Путину

Рейтинг доверия жителей России к президенту РФ Владимиру Путину снизился на 12% с начала года и сейчас держится на уровне 23%, следует из результатов опроса «Левада-центра».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Социологи задавали вопрос: «Назовите 5−6 политиков, которым вы больше всего доверяете?» Респонденты называли Путина на 2% реже, чем в июне и на 12% реже, чем в начале года.

Было опрошено всего 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше.

<В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину был выше на 36% и составлял 59%.>

Летом прошлого года ВЦИОМ заявил, что рейтинг Путина снизился до рекордно низкого уровня из-за того, что жители России «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше», а показатели благосостояния россиян за последние пять лет «не выросли», пишет polit.ru.

После этого ВЦИОМ изменил методику определения уровня доверия политикам. Однако и новая методика, при которой респондентов спрашивают об отношении к каждому конкретному политику, показала, что рейтинг российского лидера снижался.

<АНО «Левада-Центр» принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.>

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