Родина в опасности: Медведев заявил, что западные страны оборзели от своей мощи

По его словам, раньше Запад не шел на такую конфронтацию с Россией, как сейчас.





«К сожалению, наши партнеры на Западе слегка „оборзели“ от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения», — сказал Медведев в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что Запад сохранял каналы общения с нашей страной даже при несогласии с политикой Советского Союза.

«И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме», — сказал зампред Совбеза. Он уверен в том, что «эту спираль конфронтации раскрутила» не Россия.

«Но они все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие, но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — сказал Медведев.

Встреча лидеров

Он считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит обсудить конфликтные темы в отношениях двух стран. И добавил, что Москве нужны устойчивые и взаимовыгодные отношения с США и Евросоюзом.

Из раннего

В апреле Медведев заявлял о холодной войне между США и Россией.