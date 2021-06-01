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Политика

Родина в опасности: Медведев заявил, что западные страны оборзели от своей мощи

Западные страны «оборзели» от своей мощи, уверен зампредседателя Совбеза РФ, глава «Единой России» Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

По его словам, раньше Запад не шел на такую конфронтацию с Россией, как сейчас.

«К сожалению, наши партнеры на Западе слегка „оборзели“ от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения», — сказал Медведев в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что Запад сохранял каналы общения с нашей страной даже при несогласии с политикой Советского Союза.

«И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме», — сказал зампред Совбеза. Он уверен в том, что «эту спираль конфронтации раскрутила» не Россия.

«Но они все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие, но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — сказал Медведев.

Встреча лидеров

Он считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит обсудить конфликтные темы в отношениях двух стран. И добавил, что Москве нужны устойчивые и взаимовыгодные отношения с США и Евросоюзом.

Из раннего

В апреле Медведев заявлял о холодной войне между США и Россией.

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — сказал Медведев.

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