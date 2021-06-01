Родина в опасности: Медведев заявил, что западные страны оборзели от своей мощи

По его словам, раньше Запад не шел на такую конфронтацию с Россией, как сейчас.
«К сожалению, наши партнеры на Западе слегка „оборзели“ от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения», — сказал Медведев в интервью «Коммерсанту».
Он отметил, что Запад сохранял каналы общения с нашей страной даже при несогласии с политикой Советского Союза.
«И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме», — сказал зампред Совбеза. Он уверен в том, что «эту спираль конфронтации раскрутила» не Россия.
«Но они все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие, но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — сказал Медведев.
Встреча лидеров
Он считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит обсудить конфликтные темы в отношениях двух стран. И добавил, что Москве нужны устойчивые и взаимовыгодные отношения с США и Евросоюзом.
Из раннего
В апреле Медведев заявлял о холодной войне между США и Россией.
«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — сказал Медведев.