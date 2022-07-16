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Политика

Роднина назвала глупостью предложение депутата приравнять смену гражданства к госизмене

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала предложение депутата Романа Терюшкова в своем Telegram-канале приравнять смену спортивного гражданства к госизмене, пишет Газета.Ru.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
altairegion22.ru

«Очередная глупость! Как министр он дальше комплекса ГТО не прошел. А тут про выступление за сборную. Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018-го была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан — это дружественная нам страна. И что теперь ее уличить в госизмене? Человеку больше нечем заняться. Это абсолютно безграмотное и популистское заявление!» — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

Ранее о законопроекте о продаже пива на стадионах рассказала депутат Госдумы.

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