Роднина назвала глупостью предложение депутата приравнять смену гражданства к госизмене

«Очередная глупость! Как министр он дальше комплекса ГТО не прошел. А тут про выступление за сборную. Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018-го была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан — это дружественная нам страна. И что теперь ее уличить в госизмене? Человеку больше нечем заняться. Это абсолютно безграмотное и популистское заявление!» — приводит слова Родниной «Матч ТВ».