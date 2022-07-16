Роднина назвала глупостью предложение депутата приравнять смену гражданства к госизмене

«Очередная глупость! Как министр он дальше комплекса ГТО не прошел. А тут про выступление за сборную. Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018-го была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан — это дружественная нам страна. И что теперь ее уличить в госизмене? Человеку больше нечем заняться. Это абсолютно безграмотное и популистское заявление!» — приводит слова Родниной «Матч ТВ».
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.
Ранее о законопроекте о продаже пива на стадионах рассказала депутат Госдумы.