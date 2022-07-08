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Спорт

О законопроекте о продаже пива на стадионах рассказала депутат Госдумы

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина ответила на вопрос о работе над рассмотрением законопроекта о разрешении продажи пива на стадионах.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
altairegion22.ru

«Государственная дума ушла на перерыв. Ни в теории, ни на практике рассмотреть законопроект о пиве не получится до сентября. Следующее пленарное заседание будет только 13 сентября», — цитирует депутата «СЭ».

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента дало разрешение при оказании услуг общественного питания в концертных залах, музеях и спортивных сооружениях на продажу алкогольной продукции крепостью до 16,5% до 31 декабря этого года, напоминает Газета.Ru.

Ранее об опасности разливного пива предупредили россиян.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

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