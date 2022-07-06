Об опасности разливного пива предупредили россиян

Нарушение правил хранения и продажи разливного пива может грозить проблемами с желудком и стать причиной отравления, сообщила врач-иммунолог, аллерголог Марина Аплетаева, пишет « Москва 24 ».

Если тара, в которой хранится разливное пиво недостаточно герметично закрыта или в помещении не соблюдаются требования санитарных норм, то в напитке могут размножаться болезнетворные бактерии.

«Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов. Например, кран, который все время открывают и закрывают. Я думаю, что он тоже должен проходить через какие-то определенные промежутки санитарную обработку, потому что находится на открытом воздухе», — предупредила врач.

Аплетаева также напомнила — лучше не злоупотреблять пивом, напиток содержит фитоэстрогены, которые оказывают негативное влияние на мужские половые гормоны, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что контрафакт может стать проблемой алкогольного рынка в России.