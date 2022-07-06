Об опасности разливного пива предупредили россиян

Если тара, в которой хранится разливное пиво недостаточно герметично закрыта или в помещении не соблюдаются требования санитарных норм, то в напитке могут размножаться болезнетворные бактерии.
«Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов. Например, кран, который все время открывают и закрывают. Я думаю, что он тоже должен проходить через какие-то определенные промежутки санитарную обработку, потому что находится на открытом воздухе», — предупредила врач.
Аплетаева также напомнила — лучше не злоупотреблять пивом, напиток содержит фитоэстрогены, которые оказывают негативное влияние на мужские половые гормоны, пишет Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что контрафакт может стать проблемой алкогольного рынка в России.