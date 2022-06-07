Контрафакт может стать проблемой алкогольного рынка в России

Черниговский уверен, что россияне не останутся без легальной алкогольной продукции. При этом эксперт не исключил, что вероятны проблемы с наличием отдельных позиций ассортимента. Прежде всего, это относится к брендам, которые предупредили об уходе из РФ.
Гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» также напомнил, что сейчас спрос на дорогие напитки в стране не слишком высок. Интерес к отечественной продукции выше, но существует проблема — контрафакт.
По словам Максима Черниговского, объем нелегального рынка — довольно высокий.
«Ценовая разница между серым и легальным товаром доходит до двух-трех раз», — подчеркнул он.
Собеседник добавил, что решить проблему помогут изменения в системе акцизов. Они позволят снизить цену алкоголя и сократить объемы потребления нелегального спиртного.
«Главная проблема заключается не в риске массового дефицита, а именно в объемах рынка нелегальных напитков. Ее можно было бы решить именно внесением изменений в систему акцизов», — подытожил Черниговский.
Ранее стало известно, что россияне бросились скупать алкоголь декалитрами.