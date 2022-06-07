7 июня
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Потребитель

Контрафакт может стать проблемой алкогольного рынка в России

Дефицит алкоголя пока не грозит России, однако может возникнуть проблема с контрафактом, заявил «Агентству Бизнес Новостей» гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Черниговский уверен, что россияне не останутся без легальной алкогольной продукции. При этом эксперт не исключил, что вероятны проблемы с наличием отдельных позиций ассортимента. Прежде всего, это относится к брендам, которые предупредили об уходе из РФ.

Гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» также напомнил, что сейчас спрос на дорогие напитки в стране не слишком высок. Интерес к отечественной продукции выше, но существует проблема — контрафакт.

По словам Максима Черниговского, объем нелегального рынка — довольно высокий.

«Ценовая разница между серым и легальным товаром доходит до двух-трех раз», — подчеркнул он.

Собеседник добавил, что решить проблему помогут изменения в системе акцизов. Они позволят снизить цену алкоголя и сократить объемы потребления нелегального спиртного.

«Главная проблема заключается не в риске массового дефицита, а именно в объемах рынка нелегальных напитков. Ее можно было бы решить именно внесением изменений в систему акцизов», — подытожил Черниговский.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать алкоголь декалитрами.

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