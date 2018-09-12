Родственница Скрипалей заявила, что знает их предполагаемых «отравителей»

Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория заявила, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери, сообщил «Интерфакс».

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — сказала Виктория Скрипаль.

По ее словам, «конечно, они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

Виктория Скрипаль,

родственница Сергея и Юлии Скрипаль:

— То, что вся история о причастности Петрова и Боширова — это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров «даже рядом не стоял» со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — резюмировал Путин. Президент выразил надежду на то, что эти люди «сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех».

12 сентября Александр Петров пообещал корреспонденту «России 24» на следующей неделе дать комментарий СМИ.