Мемы про отравителей Скрипалей множатся в соцсетях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал мем про отравителей Скрипалей, который ему больше всего понравился. На картинке изображены фото бородатых комиков Харламова и Батрутдинова. Этот сетевой флешмоб с «отравителями» стал набирать популярность в сети после того, как фото непонятных людей опубликовали британцы.

Своим мемом поделился и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. У наго на картинке показан кадр из фильма «Афоня»:

Мемы про отравителей Скрипалей. twitter.com

А так Гарик Харламов смонтировал ролик про отравление Скрипалей:

Еще один видеомем про отравление Скрипалей:

ГРУшники Боширов и Петров готовятся к спецоперации по "отравлению Скрипалей" в Англии. pic.twitter.com/qmNZ4ou1gt — V Nekrasov (@rubinkrsk) 6 сентября 2018 г.

Вот как выглядит официальный пост британцев об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых спецслужбы Соединенного королевства обвиняют в попытке отравления отца и дочери Скрипалей в Солсбери:

Сообщение отравителей Скрипалей. twitter.com

Тем временем мужчина, опознанный как Александр Петров, заявил, что ничего не знает об этом и к истории со Скрипалями не имеет никакого отношения.

Кстати, появляются и другие мемы, касающиеся этого дела:

Сегодня про рублей и скрипалей особенно отличились: pic.twitter.com/Quw32Mf0vf — Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 6 сентября 2018 г.