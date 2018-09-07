Мемы про отравителей Скрипалей множатся в соцсетях

Своим мемом поделился и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. У наго на картинке показан кадр из фильма «Афоня»:
А так Гарик Харламов смонтировал ролик про отравление Скрипалей:
Еще один видеомем про отравление Скрипалей:
ГРУшники Боширов и Петров готовятся к спецоперации по "отравлению Скрипалей" в Англии. pic.twitter.com/qmNZ4ou1gt— V Nekrasov (@rubinkrsk) 6 сентября 2018 г.
Вот как выглядит официальный пост британцев об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых спецслужбы Соединенного королевства обвиняют в попытке отравления отца и дочери Скрипалей в Солсбери:
Тем временем мужчина, опознанный как Александр Петров, заявил, что ничего не знает об этом и к истории со Скрипалями не имеет никакого отношения.
Кстати, появляются и другие мемы, касающиеся этого дела:
Сегодня про рублей и скрипалей особенно отличились: pic.twitter.com/Quw32Mf0vf— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 6 сентября 2018 г.
- Бэрримор, что там за вой на болотах?— Nasha Canada (@NashaCanada) 6 сентября 2018 г.
- Русские, сэр! Хотят всех убедить, что они не виновны в отравлении Скрипалей.
- Так может они действительно невиновны, Бэрримор?
- Невиновные так громко не воют, сэр. pic.twitter.com/x4RniPRAau