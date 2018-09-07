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Мемы про отравителей Скрипалей множатся в соцсетях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал мем про отравителей Скрипалей, который ему больше всего понравился. На картинке изображены фото бородатых комиков Харламова и Батрутдинова. Этот сетевой флешмоб с «отравителями» стал набирать популярность в сети после того, как фото непонятных людей опубликовали британцы.

Мемы про отравителей Скрипалей.
Мемы про отравителей Скрипалей.
twitter.com

Своим мемом поделился и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. У наго на картинке показан кадр из фильма «Афоня»:

Мемы про отравителей Скрипалей.
Мемы про отравителей Скрипалей.
twitter.com

А так Гарик Харламов смонтировал ролик про отравление Скрипалей:

Еще один видеомем про отравление Скрипалей:

Вот как выглядит официальный пост британцев об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых спецслужбы Соединенного королевства обвиняют в попытке отравления отца и дочери Скрипалей в Солсбери:

Сообщение отравителей Скрипалей.
Сообщение отравителей Скрипалей.
twitter.com

Тем временем мужчина, опознанный как Александр Петров, заявил, что ничего не знает об этом и к истории со Скрипалями не имеет никакого отношения.

Кстати, появляются и другие мемы, касающиеся этого дела:

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