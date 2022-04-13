Рогозин пословицей ответил на решение Европы прекратить сотрудничество по лунным программам

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале прокомментировал решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в реализации российских лунных программ.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал возобновить российскую лунную программу.

После этого гендиректор ЕКА начал полный пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых в сотрудничестве с Россией.

В итоге агентство решило прекратить сотрудничество с РФ по миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Как уточняют «Известия», в ЕКА сослались на спецоперацию России на Украине и санкции.

«Европейская баба с возу — русской кобыле легче», — написал Рогозин.

Он также подчеркнул, что «снимет их приборы с наших аппаратов». Речь идет о европейских приборах, собирающих полученные данные при полете для дальнейшего анализа.

Накануне Рогозин назвал стоимость создания орбитальной группировки «Сфера».