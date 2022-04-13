Рогозин пословицей ответил на решение Европы прекратить сотрудничество по лунным программам

Ранее президент России Владимир Путин пообещал возобновить российскую лунную программу.
После этого гендиректор ЕКА начал полный пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых в сотрудничестве с Россией.
В итоге агентство решило прекратить сотрудничество с РФ по миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Как уточняют «Известия», в ЕКА сослались на спецоперацию России на Украине и санкции.
«Европейская баба с возу — русской кобыле легче», — написал Рогозин.
Он также подчеркнул, что «снимет их приборы с наших аппаратов». Речь идет о европейских приборах, собирающих полученные данные при полете для дальнейшего анализа.
Накануне Рогозин назвал стоимость создания орбитальной группировки «Сфера».