Рогозин с иронией отнесся к идее Европы запускать спутники без России

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram -канале оценил идею Европейского космического агентства (ЕКА) запускать спутники, запланированные к пускам на российских «Союзах», на собственных ракетах, пишет Lenta.ru.

«После отмены запусков „Союзов“ Европейское космическое агентство может запустить европейские спутники на своих ракетах… тогда, когда они у них появятся», — сыронизировал глава госкорпорации.

Рогозин также предположил, что Европа «удивилась», когда руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила о продолжении сотрудничества Национального управления США по аэронавтике и «Роскосмоса» в штатном режиме. «Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу», — вспомнил он цитату из советского фильма.

Европейское космическое агентство пояснило, что изучает возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, которые планировалось запускать на российских «Союзах».

Речь идет о системах, уже находящихся в эксплуатации, а также перспективных Vega C и Ariane 6.

Что произошло

Соответствующее заявление ЕКА поступило после того, как 26 февраля Рогозин заявил, что «Роскосмос» в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру и отзовет свой технический персонал.

Между тем Россия и Китай договорились об исследовании Луны.