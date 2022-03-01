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Политика

Рогозин с иронией отнесся к идее Европы запускать спутники без России

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале оценил идею Европейского космического агентства (ЕКА) запускать спутники, запланированные к пускам на российских «Союзах», на собственных ракетах, пишет Lenta.ru.

Спутник. Земля из космоса.
Спутник. Земля из космоса.
СС0

«После отмены запусков „Союзов“ Европейское космическое агентство может запустить европейские спутники на своих ракетах… тогда, когда они у них появятся», — сыронизировал глава госкорпорации.

Рогозин также предположил, что Европа «удивилась», когда руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила о продолжении сотрудничества Национального управления США по аэронавтике и «Роскосмоса» в штатном режиме. «Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу», — вспомнил он цитату из советского фильма.

Европейское космическое агентство пояснило, что изучает возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, которые планировалось запускать на российских «Союзах».

Речь идет о системах, уже находящихся в эксплуатации, а также перспективных Vega C и Ariane 6.

Что произошло

Соответствующее заявление ЕКА поступило после того, как 26 февраля Рогозин заявил, что «Роскосмос» в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру и отзовет свой технический персонал.

Между тем Россия и Китай договорились об исследовании Луны.

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