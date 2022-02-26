По словам Рогозина, стороны подписали меморандум, соглашение и межправительственное соглашение.

«У нас с китайской стороной полное взаи­мопонимание. Китай при хорошей финансовой поддержке активно выполняет первый этап программы исследования Луны автоматическими станциями. И мы и они прекрасно понимаем, что дальнейшие шаги — строительство базы на Луне», — сказал Рогозин.