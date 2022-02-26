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Жизнь

«Дальнейшие шаги — строительство базы»: Россия и Китай договорились об исследовании Луны

Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Российский космос».

Луна.
Луна.
СС0

По словам Рогозина, стороны подписали меморандум, соглашение и межправительственное соглашение.

«У нас с китайской стороной полное взаи­мопонимание. Китай при хорошей финансовой поддержке активно выполняет первый этап программы исследования Луны автоматическими станциями. И мы и они прекрасно понимаем, что дальнейшие шаги — строительство базы на Луне», — сказал Рогозин.

Луна — это, прежде всего, полигон для отработки технологий взлета-­посадки орбитальных пилотируемых модулей и длительного нахождения человека в космосе, считает глава Роскосмоса.

Модули необходимы в будущем для полетов к астероидам и другим телам Солнечной системы.

А еще Луна может быть уникальной площадкой для размещения аппаратуры предупреждения об астероидной опасности.

Кстати, в начале февраля к Земле несся астероид размером с футбольное поле.

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