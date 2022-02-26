По словам Рогозина, стороны подписали меморандум, соглашение и межправительственное соглашение.
«У нас с китайской стороной полное взаимопонимание. Китай при хорошей финансовой поддержке активно выполняет первый этап программы исследования Луны автоматическими станциями. И мы и они прекрасно понимаем, что дальнейшие шаги — строительство базы на Луне», — сказал Рогозин.
Луна — это, прежде всего, полигон для отработки технологий взлета-посадки орбитальных пилотируемых модулей и длительного нахождения человека в космосе, считает глава Роскосмоса.
Модули необходимы в будущем для полетов к астероидам и другим телам Солнечной системы.
А еще Луна может быть уникальной площадкой для размещения аппаратуры предупреждения об астероидной опасности.
Кстати, в начале февраля к Земле несся астероид размером с футбольное поле.