9 февраля
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Происшествия

SpaceX из-за геомагнитной бури потеряла 40 из 49 новейших спутников Starlink

Новейшие спутники Starlink, запущенные в феврале на околоземную орбиту, могли войти в атмосферу, сообщает SpaceX.

"Поезд" Маска в небе над Омском.
"Поезд" Маска в небе над Омском.
Владимир Крупко, vk.com/krupkovladimir

В компании допустили утрату 40 из 49 космических аппаратов, запущенных 3 февраля со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) на ракете Falcon 9.

Причиной потери спутников называется геомагнитная буря, случившаяся 4 февраля.

Это явление вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах, пишет Lenta.ru.

«Сходящие с орбиты спутники представляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и из-за особенностей своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу», — заявляет SpaceX.

Ранее паровоз спутников Илона Маска запечатлел фотограф над Барнаулом.

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