SpaceX из-за геомагнитной бури потеряла 40 из 49 новейших спутников Starlink

В компании допустили утрату 40 из 49 космических аппаратов, запущенных 3 февраля со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) на ракете Falcon 9.
Причиной потери спутников называется геомагнитная буря, случившаяся 4 февраля.
Это явление вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах, пишет Lenta.ru.
«Сходящие с орбиты спутники представляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и из-за особенностей своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу», — заявляет SpaceX.
Ранее паровоз спутников Илона Маска запечатлел фотограф над Барнаулом.