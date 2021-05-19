Паровоз спутников Илона Маска запечатлел фотограф над Барнаулом

Фотограф из Барнаула под ником grad.i.ent в Instagram снял колонну спутников Starlink, которые запускает американская компания SpaceX.

Аппараты пролетали над Барнаулом поздно вечером 17 мая.

«Зрелище немного фантастическое, если видишь впервые», — пишет автор.

В марте жители Бийска заметили в небе вереницу спутников Starlink.

Что это за спутники

Starlink — глобальная спутниковая система компании SpaceX для обеспечения доступом в интернет и повышения его скорости.

На орбиту аппараты отправляют партиями по 60 штук с мая 2019 года, причем в марте 2021 года таких запусков было четыре, отмечает РБК.

На YouTube SpaceX выкладывает трансляции Starlink Mission, есть и последняя с 16 мая.

Сначала спутники движутся близко друг за другом, поэтому они создают иллюзию «космического поезда».