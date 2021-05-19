19 мая 14°C
﻿
Жизнь

Паровоз спутников Илона Маска запечатлел фотограф над Барнаулом

Фотограф из Барнаула под ником grad.i.ent в Instagram снял колонну спутников Starlink, которые запускает американская компания SpaceX.

Starlink Mission.
Starlink Mission.
Скриншот трансляции SpaceX на YouTube

Аппараты пролетали над Барнаулом поздно вечером 17 мая.

«Зрелище немного фантастическое, если видишь впервые», — пишет автор.

В марте жители Бийска заметили в небе вереницу спутников Starlink.

Что это за спутники

Starlink — глобальная спутниковая система компании SpaceX для обеспечения доступом в интернет и повышения его скорости.

На орбиту аппараты отправляют партиями по 60 штук с мая 2019 года, причем в марте 2021 года таких запусков было четыре, отмечает РБК.

На YouTube SpaceX выкладывает трансляции Starlink Mission, есть и последняя с 16 мая.

Сначала спутники движутся близко друг за другом, поэтому они создают иллюзию «космического поезда».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость