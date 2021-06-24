Скоро SpaceX покроет всю планету спутниковым интернетом

SpaceX готова к сентябрю обеспечить весь мир спутниковым интернетом.

"Поезд" Маска в небе над Омском.

Компания планирует охватить планету сетью Starlink, состоящей из спутниковых аппаратов массой до 500 кг, пишет Reuters.

Когда все 1,8 тыс. спутников достигнут орбит, они обеспечат глобальное покрытие.

Помимо этого, SpaceX должна получить разрешение на телекоммуникационные услуги у местных регулирующих органов, пишет «Росбалт».

Основатель компании Илон Маск рассказал, что получил более 500 тыс. предзаказов на услуги Starlink, бета-версия уже работает в 11 странах.

В мае фотограф из Барнаула под ником grad.i.ent в Instagram снял колонну спутников Starlink, которые запускает американская компания SpaceX.

Илон Маск. twitter.com/elonmusk/media

Что это за спутники

Starlink — глобальная спутниковая система компании SpaceX для обеспечения доступом в интернет и повышения его скорости.

На орбиту аппараты отправляют партиями по 60 штук с мая 2019 года, причем в марте 2021 года таких запусков было четыре.

На YouTube SpaceX выкладывает трансляции Starlink Mission.

Сначала спутники движутся близко друг за другом, поэтому они создают иллюзию «космического поезда».