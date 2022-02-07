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«Астероид-футбольное поле» в ближайшее время на космической скорости приблизится к Земле

К Земле несется астероид размером с футбольное поле.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Максимальное сближение со звездой 2007 UY1 произойдет 8 февраля, когда расстояние между ней и Землей окажется чуть более 5 млн километров, пишет РИА Новости.

Это примерно равняется 14 дистанциям от Земли до Луны, следует из данных NASA. Диаметр небесного тела может достигать 150 метров.

В то же время, по мнению ученых, угроза от астероида для Земли маловероятна.

Ранее сообщалось, что астероид-троян диаметром с километр «притаился» рядом с Землей. Между тем зонд отправится в космос, чтобы врезаться в околоземный астероид.

Астрономы бьются в догадках о происхождении странного космического объекта, открытого 16 лет назад. Небесное тело, задокументированное как 2005 QN173 (248370), циркулирует по поясу астероидов Солнечной системы, обладая при этом свойствами кометы.

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