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Политика

Рогозин сообщил о возвращении отозванных с французского космодрома россиян

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о возвращении в Москву первой группы российских специалистов, отозванных с космодрома Куру (Франция).

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

«В Москву из Гвианского космического центра (ГКЦ) вернулась первая группа российских специалистов-стартовиков и ракетчиков в составе 29 человек, оставшиеся 56 человек вылетают из ГКЦ в ближайшее время», — написал он в своем телеграм-канале, сообщает «Интерфакс».

В ответ на европейские санкции «Роскосмос» объявил о прекращении запусков ракет «Союз» с космодрома Куру во французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

Ранее Рогозин с иронией отнесся к идее Европы запускать спутники без России.

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