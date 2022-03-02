Рогозин сообщил о возвращении отозванных с французского космодрома россиян

«В Москву из Гвианского космического центра (ГКЦ) вернулась первая группа российских специалистов-стартовиков и ракетчиков в составе 29 человек, оставшиеся 56 человек вылетают из ГКЦ в ближайшее время», — написал он в своем телеграм-канале, сообщает «Интерфакс».
В ответ на европейские санкции «Роскосмос» объявил о прекращении запусков ракет «Союз» с космодрома Куру во французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.
Ранее Рогозин с иронией отнесся к идее Европы запускать спутники без России.