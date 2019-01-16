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Политика
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Россия не заинтересована в гонке вооружений, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в интервью сербской газете «Политика» заявил, что Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, но «будет вынуждена принимать ответный меры» из-за намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Петропавловской крепости Владимир Путин произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки.
В Петропавловской крепости Владимир Путин произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки.
kremlin.ru

«Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений», — сказал Путин.

Несмотря на действия США, Россия открыта «для продолжения диалога по поиску путей его сохранения», добавил российский лидер.

«Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН. Именно в этом — ключ к сохранению мира, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности», — добавил президент.

Расшифровка интервью опубликована пресс-службой Кремля.

Новейшее оружие, которое обеспечило безопасность РФ на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике, заявил 18 декабря 2018 года российский лидер Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

Путин отметил, что новейшие разработки (ракетный комплекс «Авангард», успешное несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», лазерные комплексы «Пересвет») также укрепляют баланс сил, а значит и стабильность в мире.

О намерении США выйти из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп заявил еще в конце октября 2018 года. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пояснил, что только две страны в мире связаны данным договором — Россия и США — и, по его словам, «одна из этих стран нарушает соглашение», пишет znak.com.

В декабре 2018 года Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании обсуждали меры по повышению боевых возможностей войск и сил из-за планов США, писал «Коммерсантъ». По данным издания, министр обороны заявил, что действия американцев приводят к нарастанию гонки вооружений.

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