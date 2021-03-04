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5 марта
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Политика

Роскомнадзор потребовал объяснить, почему Instagram отправил в «блок» аккаунты с критикой протестов в РФ

Роскомнадзор потребовал у Facebook разъяснений по поводу блокировки в Instagram 530 аккаунтов россиян, которые критиковали протестные январские акции. Об этом пишет РИА «Новости».

Телефон. Инстаграм.
Телефон. Инстаграм.
СС0

По данным издания, ведомство направило руководству корпорации письмо, в котором запрашиваются списки заблокированных аккаунтов и документы, подтверждающие «ведение на них противоправной деятельности».

3 марта руководство Facebook сообщило, что 530 аккаунтов, «предположительно связанных с освещением акций в поддержку Алексея Навального» и составлявших «единую сеть», удалены из Instagram.

Напомним, 23 и 31 января во многих городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности было задержано около 10 тыс. человек.

Ранее в Новосибирске арестовали блогера Тимура Ханова за видео с призывом «не ходить на протест».

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