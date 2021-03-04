Роскомнадзор потребовал объяснить, почему Instagram отправил в «блок» аккаунты с критикой протестов в РФ

По данным издания, ведомство направило руководству корпорации письмо, в котором запрашиваются списки заблокированных аккаунтов и документы, подтверждающие «ведение на них противоправной деятельности».
3 марта руководство Facebook сообщило, что 530 аккаунтов, «предположительно связанных с освещением акций в поддержку Алексея Навального» и составлявших «единую сеть», удалены из Instagram.
Напомним, 23 и 31 января во многих городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности было задержано около 10 тыс. человек.
Ранее в Новосибирске арестовали блогера Тимура Ханова за видео с призывом «не ходить на протест».