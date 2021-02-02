Новосибирского блогера арестовали за видео с призывом «не ходить на протест»

В Новосибирске арестовали на семь суток известного в городе блогера Тимура Ханова, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Ханова признали организатором шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшего 31 января.

«Признан виновным <…> и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 7 (семь) суток, срок наказания исчислять с 13 часов 51 минуты 30 января 2021 года», — рассказали в Центральном райсуде.

Ханова задержали за день до запланированной акции. В своем Facebook он написал, что основанием для ареста стал его ролик «Не ходи!».

На видео Ханов рассуждает о предстоящей акции и призывает на нее не ходить, если нравится страна настоящего.

«За границей хотят, чтобы нам стало хуже. Не ходи на протест, ведь ты не в пользу Америки живешь. Не ходи на протест, разве ты хочешь, чтобы твои дети жили в другой России — нет», — иронизирует новосибирец.

После он пожаловался на наказание за трехминутный ролик и опубликовал видео из суда, на котором ему зачитывают приговор.

31 января в Новосибирске, по данным полиции, в несогласованной акции приняли участие 1,3 тыс. человек, из которых 154 задержали.

Напомним, Барнаул в списке по числу задержанных оказался на 20 месте.