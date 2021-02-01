Барнаул попал в ТОП городов России по числу задержанных на акции протеста 31 января

Барнаул расположился на 20 месте в списке городов России по числу задержанных на несанкционированных акциях протеста 31 января. Об этом говорится на сайте « ОВД-Инфо ».

Акция в поддержку Навального в Барнауле, 31 января.

В городе, по данным источника, по крайней мере 38 задержанных. Их доставляли в отделы полиции № 1, 2, 5 и 9. Также приводятся пофамильные списки.

На первом месте в списке Москва, где задержали 1653 человек.

По официальным данным ГУ МВД по Алтайскому краю 31 января в Барнауле в протестах приняли участие 250 человек. «В территориальные отделы полиции были доставлены 85 граждан», — заявляли правоохранители.

Аналогичная акция 23 января собрала в Барнауле большое число участников и стала одной из самых массовых за последние 15 лет.