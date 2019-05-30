Россия дала осужденной в США Марии Бутиной 5 млн рублей на защиту

Фонд защиты национальных ценностей перевел 5 млн рублей Марии Бутиной , которую осудили в США за незаконную работу в пользу России. « Эхо Москвы » пишет, что деньги позволят подать апелляцию и улучшить условия содержания девушки в тюрьме.

Президентом фонда является Александр Малькевич. Он попал под американские санкции как главный редактор одного из изданий. В США считают, что они подконтрольны бизнесмену Евгению Пригожину из команды Владимира Путина.

Осенью прошлого года американские власти задержали Малькевича в аэропорту Вашингтона. По его собственным словам, сотрудники ФБР в течение нескольких часов задавали ему вопросы о «российском вмешательстве». Этот эпизод, заявил Малькевич, побудил его создать фонд для помощи россиянам, попавшим в трудную ситуацию.

Марию Бутину арестовали в США летом 2018 года, как агента влияния России. Весной 2019-го ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Ее признали виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Девушка частично признала вину, а в мае попросила финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов.